Шел под пулями на выборы: что известно о пенсионере, которым восхитился Путин

Пенсионер Лимончиков заявил, что не считает себя знаменитостью после слов Путина

09 ноября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Виктор Лимончиков стал известен после того, как его лично упомянул Владимир Путина на форуме «Валдай» Фото: БЕЛГОРОДЕЦ/https://t.me/belgorodecRU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Новость по теме Как прошли выборы президента России: главное за три дня Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что во время выборов в стране в марте этого года увидел по телевизору, как в разговоре с журналистом пожилой житель Белгородской области отметил, что является русским человеком. Пенсионер тогда подчеркнул, что именно поэтому не побоялся отдать свой голос за президента, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил. Путина настолько поразила сила духа мужчины, что он решил упомянуть эту историю. Самого пенсионера из Белгорода зовут Виктор Лимончиков. URA.RU рассказывает, что о нем известно. Высокая явка несмотря на обстрелы Итоговая явка на выборах президента РФ в Белгородской области составила 87%, несмотря на обстрелы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 года в России проходили президентские выборы в период с 15 по 17 марта. Российский президент Владимир Путин, который, по итогу и был избран народным голосованием, участвовал в выборах как самовыдвиженец. По итогу он набрал 87,28%, что стало историческим рекордом. Причем это произошло несмотря на обстрелы приграничных территорий со стороны украинских сил. Еще во время проведения выборов жители Белгородской, Курской, Брянской и других приграничных с Украиной областей отмечали, что не боятся голосовать. Итоговая явка на выборах президента РФ в Белгородской области составила 87%. «Потому что я русский» Во время съемок телевизионного сюжета один из журналистов спросил избирателя — мужчину пенсионного возраста из Белгородской области, почему тот решил проголосовать за Владимира Путина во время выборов, причем, несмотря на опасность обстрелов со стороны ВСУ. Тогда пенсионер ответил кратко: «Потому что я человек. Русский человек», — подчеркнул Виктор Лимончиков. Соответствующие кадры недавно опубликовал telegram-канал «Белгородец». Это произошло после того, как Владимир Путин во время недавнего заседания клуба «Валдай» вспомнил, как услышал по телевизору ответ мужчины, который его восхитил. «Так ответил бы представитель любого этноса», — прокомментировал тогда Путин. Реакция Лимончикова после того, как о нем узнала страна Владимир Путин восхитился патриотичным ответом пенсионера Лимончикова, когда тот рассказал, почему решил голосовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сам белгородский пенсионер Виктор Лимончиков, который получил личное внимание от президента России Владимира Путина, не считает себя знаменитостью. Он рассказал журналистам РИА Новости, что тогда в марте он просто ответил журналистам так, как посчитал нужным. Тем не менее мужчина рассказал, что его родные очень довольны тем, что того отметил лично президент России. Лимончиков также поделился своими политическими предпочтениями, уточнив, что на прошедших выборах он выразил поддержку именно Владимиру Путину, видя в нем надежного лидера. Он отметил, что на текущего главу государства можно положиться. «Не должны никого боятся» Уже после того, как Лимончиков получил известность среди граждан страны, он решил отдельно обратиться к россиянам. Мужчина подчеркнул, что русские не должны никого бояться, наоборот — они должны гордиться собой, своим народом, своей стойкостью. «Мы русские вообще не должны никого бояться. Должны нас бояться. Сами мы никогда никого не тронем, если не тронут нас», — заявил пенсионер. Его слова передает РИА «Новости». Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгородской области, который добирался к избирательному участку после обстрела, чтобы проголосовать на выборах президента России 2024 года и стал известен после фразы: «я русский человек» заявил, что граждане РФ должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого. По его мнению, это россиян должны бояться. Пенсионер попросил помощи Виктор Лимончиков после приобретения популярности рассказал, что ему сейчас, в связи с приближением зимнего сезона, холодно в своей квартире. Он выразил надежду на помощь в ремонте своего дома. В ходе одного из обстрелов ВСУ ему выбили окна. Выборы под обстрелом ВСУ атаковали Белгородскую область и другие приграничные регионы при помощи беспилотников во время президентских выборов в России Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry Украина с начала российской спецоперации на Украине периодически обстреливает российские приграничные территории. Во время президентских выборов в марте 2024 года атаки ВСУ при помощи беспилотников усилились. В первый день выборов они, например, атаковали Белгородскую область 105 боеприпасами, включая дроны. Во второй день область атаковали 109 раз. Причем использовалось иностранное вооружение. Уже на следующий день на территорию совершили 22 атаки. За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов РФ пострадали в результате атак ВСУ. Об этом говорил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что во время выборов в стране в марте этого года увидел по телевизору, как в разговоре с журналистом пожилой житель Белгородской области отметил, что является русским человеком. Пенсионер тогда подчеркнул, что именно поэтому не побоялся отдать свой голос за президента, несмотря на обстрелы со стороны украинских сил. Путина настолько поразила сила духа мужчины, что он решил упомянуть эту историю. Самого пенсионера из Белгорода зовут Виктор Лимончиков. URA.RU рассказывает, что о нем известно. В 2024 года в России проходили президентские выборы в период с 15 по 17 марта. Российский президент Владимир Путин, который, по итогу и был избран народным голосованием, участвовал в выборах как самовыдвиженец. По итогу он набрал 87,28%, что стало историческим рекордом. Причем это произошло несмотря на обстрелы приграничных территорий со стороны украинских сил. Еще во время проведения выборов жители Белгородской, Курской, Брянской и других приграничных с Украиной областей отмечали, что не боятся голосовать. Итоговая явка на выборах президента РФ в Белгородской области составила 87%. Во время съемок телевизионного сюжета один из журналистов спросил избирателя — мужчину пенсионного возраста из Белгородской области, почему тот решил проголосовать за Владимира Путина во время выборов, причем, несмотря на опасность обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующие кадры недавно опубликовал telegram-канал «Белгородец». Это произошло после того, как Владимир Путин во время недавнего заседания клуба «Валдай» вспомнил, как услышал по телевизору ответ мужчины, который его восхитил. «Так ответил бы представитель любого этноса», — прокомментировал тогда Путин. Сам белгородский пенсионер Виктор Лимончиков, который получил личное внимание от президента России Владимира Путина, не считает себя знаменитостью. Он рассказал журналистам РИА Новости, что тогда в марте он просто ответил журналистам так, как посчитал нужным. Тем не менее мужчина рассказал, что его родные очень довольны тем, что того отметил лично президент России. Лимончиков также поделился своими политическими предпочтениями, уточнив, что на прошедших выборах он выразил поддержку именно Владимиру Путину, видя в нем надежного лидера. Он отметил, что на текущего главу государства можно положиться. Уже после того, как Лимончиков получил известность среди граждан страны, он решил отдельно обратиться к россиянам. Мужчина подчеркнул, что русские не должны никого бояться, наоборот — они должны гордиться собой, своим народом, своей стойкостью. Пенсионер Виктор Лимончиков из Белгородской области, который добирался к избирательному участку после обстрела, чтобы проголосовать на выборах президента России 2024 года и стал известен после фразы: «я русский человек» заявил, что граждане РФ должны гордиться своей стойкостью и не бояться никого. По его мнению, это россиян должны бояться. Виктор Лимончиков после приобретения популярности рассказал, что ему сейчас, в связи с приближением зимнего сезона, холодно в своей квартире. Он выразил надежду на помощь в ремонте своего дома. В ходе одного из обстрелов ВСУ ему выбили окна. Украина с начала российской спецоперации на Украине периодически обстреливает российские приграничные территории. Во время президентских выборов в марте 2024 года атаки ВСУ при помощи беспилотников усилились. В первый день выборов они, например, атаковали Белгородскую область 105 боеприпасами, включая дроны. Во второй день область атаковали 109 раз. Причем использовалось иностранное вооружение. Уже на следующий день на территорию совершили 22 атаки. За период выборов президента России более 60 жителей приграничных регионов РФ пострадали в результате атак ВСУ. Об этом говорил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.