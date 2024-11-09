Пенсионер из Белгорода, которым восхитился Путин, рассказал о своей реакции на его слова

Пенсионер из Белгорода Лимончиков не считает себя знаменитым после слов Путина

09 ноября 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Пенсионер из Белгорода, которого лично приметил Владимир Путин, считает президента страны надежным человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, которого лично приметил российский президент Владимир Путин после того, как мужчина рассказал, что ходил на президентские выборы в марте этого года под обстрелами, не считает себя знаменитостью. Ранее на форуме «Валдай» лидер РФ восхитился ответом Лимончикова, когда тот в разговоре с журналистом подчеркнул, что является русским. «Эту (историю про пенсионера Лимончикова — прим. URA.RU) узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова… Довольные и радостные», — отметил Виктор Лимончиков в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что не считает себя знаменитостью. Он также рассказал, почему тогда в разговоре с журналистом дал именно такой ответ, который прозвучал. «Как считал нужным, так и ответил», — подчеркнул мужчина. Лимончиков также пояснил, что на выборах специально голосовал за Владимира Путина, так как считает его надежным человеком. На него можно надеяться, подытожил житель Белгорода. На днях президент РФ Путин восхитился пенсионером из Белгородской области. Лидера страны поразило, что мужчина бесстрашно шел голосовать, несмотря на опасность обстрелов со стороны ВСУ. Также президенту понравился ответ пенсионера, когда тот подчеркнул, что является русским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, которого лично приметил российский президент Владимир Путин после того, как мужчина рассказал, что ходил на президентские выборы в марте этого года под обстрелами, не считает себя знаменитостью. Ранее на форуме «Валдай» лидер РФ восхитился ответом Лимончикова, когда тот в разговоре с журналистом подчеркнул, что является русским. «Эту (историю про пенсионера Лимончикова — прим. URA.RU) узнали в Свердловске, в Екатеринбурге. Они смотрели эту передачу, и подруга жены позвонила ей. Опять Путин вчера вспоминал мои слова… Довольные и радостные», — отметил Виктор Лимончиков в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что не считает себя знаменитостью. Он также рассказал, почему тогда в разговоре с журналистом дал именно такой ответ, который прозвучал. «Как считал нужным, так и ответил», — подчеркнул мужчина. Лимончиков также пояснил, что на выборах специально голосовал за Владимира Путина, так как считает его надежным человеком. На него можно надеяться, подытожил житель Белгорода. На днях президент РФ Путин восхитился пенсионером из Белгородской области. Лидера страны поразило, что мужчина бесстрашно шел голосовать, несмотря на опасность обстрелов со стороны ВСУ. Также президенту понравился ответ пенсионера, когда тот подчеркнул, что является русским.