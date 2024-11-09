Shot: автозак с заключенными загорелся на ходу в Крыму

На Крымском полуострове в Первомайском районе загорелся спецтранспорт, который перевозил троих заключенных. Во время конвоирования подозреваемых из ИВС в Раздольном в СИЗО Симферополя автозак охватило пламя.
«Автозак загорелся на ходу в Крыму. В нем везли трех заключенных», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что сотрудники конвоя смогли оперативно эвакуировать всех заключенных из горящего автозака. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и локализовали огонь.
В момент инцидента, в спецтранспорте находилось трое задержанных мужчин. Среди которых: двое арестованных за кражу и один за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Следственные органы рассматривают несколько версий происшествия, включая возможный поджог со стороны заключенных в попытке побега. Также проверяется версия, согласно которой причиной возгорания могла стать техническая неисправность коробки передач, что привело к воспламенению моторного масла.
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