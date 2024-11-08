В Перми стоимость килограмма сливочного масла перевалила за тысячу рублей

В Пермском крае стоимость килограмма сливочного масла превысила 1 тысячу рублей. Стандартная упаковка масла жирностью 82,5% обойдется пермякам в 180-230 рублей, сообщает РБК Пермь со ссылкой на статистику Контур.Маркет.
«В Пермском крае стоимость сливочного масла выросла на 37,8% за год. В 2023 году цена за килограмм составляла 769 рублей, а сейчас она достигла 1060 рублей. Пермские производители сообщают, что на цены повлияли увеличение зарплат на предприятиях, удорожание логистики и наценка торговых сетей», — пишет РБК.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми появились продавцы, предлагающие купить пачку масла за 70 рублей. За такую цену предложили упаковку масла 82,5% жирности и весом 180 граммов.
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