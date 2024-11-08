08 ноября 2024

В Перми стоимость килограмма сливочного масла перевалила за тысячу рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стандартная упаковка масла в среднем обойдется пермякам в 180-230 рублей
Стандартная упаковка масла в среднем обойдется пермякам в 180-230 рублей Фото:

В Пермском крае стоимость килограмма сливочного масла превысила 1 тысячу рублей. Стандартная упаковка масла жирностью 82,5% обойдется пермякам в 180-230 рублей, сообщает РБК Пермь со ссылкой на статистику Контур.Маркет.

«В Пермском крае стоимость сливочного масла выросла на 37,8% за год. В 2023 году цена за килограмм составляла 769 рублей, а сейчас она достигла 1060 рублей. Пермские производители сообщают, что на цены повлияли увеличение зарплат на предприятиях, удорожание логистики и наценка торговых сетей», — пишет РБК.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми появились продавцы, предлагающие купить пачку масла за 70 рублей. За такую цену предложили упаковку масла 82,5% жирности и весом 180 граммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае стоимость килограмма сливочного масла превысила 1 тысячу рублей. Стандартная упаковка масла жирностью 82,5% обойдется пермякам в 180-230 рублей, сообщает РБК Пермь со ссылкой на статистику Контур.Маркет. «В Пермском крае стоимость сливочного масла выросла на 37,8% за год. В 2023 году цена за килограмм составляла 769 рублей, а сейчас она достигла 1060 рублей. Пермские производители сообщают, что на цены повлияли увеличение зарплат на предприятиях, удорожание логистики и наценка торговых сетей», — пишет РБК. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми появились продавцы, предлагающие купить пачку масла за 70 рублей. За такую цену предложили упаковку масла 82,5% жирности и весом 180 граммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...