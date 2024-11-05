В Перми сливочное масло 82,5% жирности выставили на продажу за 70 рублей. За такую цену предлагают упаковку весом 180 граммов, сказано на сайте объявлений.
«В продаже масло сладко-сливочное 82,5% категории „эконом“. Пачки по 180 граммов, в коробке — 24 штуки», — пишет продавец.
Уточняется, что заказать можно не менее одной коробки. Доставку продавец обеспечит. Также в объявлении сказано, что на масло есть все необходимые документы. Корреспондент агентства связался с предпринимателем и запросил декларацию, но на момент публикации материала, продавец документы не прислал.
Ранее URA.RU рассказало, что крупные производители предупредили о повышении цен на сливочное масло. Нутрициолог рассказала, чем его можно заменить. Также в Перми выросли цены на другие продукты первой необходимости.
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