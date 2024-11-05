05 ноября 2024

В Перми стали за бесценок продавать сливочное масло. Скрин

В Перми предприниматели начали продавать сливочное масло за 70 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Упаковку весом 180 граммов стали продавать за 70 рублей
Упаковку весом 180 граммов стали продавать за 70 рублей Фото:

В Перми сливочное масло 82,5% жирности выставили на продажу за 70 рублей. За такую цену предлагают упаковку весом 180 граммов, сказано на сайте объявлений.

«В продаже масло сладко-сливочное 82,5% категории „эконом“. Пачки по 180 граммов, в коробке — 24 штуки», — пишет продавец.

Уточняется, что заказать можно не менее одной коробки. Доставку продавец обеспечит. Также в объявлении сказано, что на масло есть все необходимые документы. Корреспондент агентства связался с предпринимателем и запросил декларацию, но на момент публикации материала, продавец документы не прислал.

Ранее URA.RU рассказало, что крупные производители предупредили о повышении цен на сливочное масло. Нутрициолог рассказала, чем его можно заменить. Также в Перми выросли цены на другие продукты первой необходимости.

Продавец пишет, что все документы на масло есть
Продавец пишет, что все документы на масло есть
Фото:

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В Перми сливочное масло 82,5% жирности выставили на продажу за 70 рублей. За такую цену предлагают упаковку весом 180 граммов, сказано на сайте объявлений. «В продаже масло сладко-сливочное 82,5% категории „эконом“. Пачки по 180 граммов, в коробке — 24 штуки», — пишет продавец. Уточняется, что заказать можно не менее одной коробки. Доставку продавец обеспечит. Также в объявлении сказано, что на масло есть все необходимые документы. Корреспондент агентства связался с предпринимателем и запросил декларацию, но на момент публикации материала, продавец документы не прислал. Ранее URA.RU рассказало, что крупные производители предупредили о повышении цен на сливочное масло. Нутрициолог рассказала, чем его можно заменить. Также в Перми выросли цены на другие продукты первой необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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