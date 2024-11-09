Стала известна реакция Зеленского на победу Трампа

Фицо: Зеленский был шокирован победой Трампа на выборах в США
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Владимир Зеленский был шокирован победой Дональда Трампа, заявил Роберт Фицо Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский по-настоящему оказался шокирован победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он заявил, что видел реакцию главы Украины собственными глазами в Будапеште.

«Я собственными глазами видел президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл <…> Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — сказал Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Тот добавил, что Зеленский опасается прекращения украинской поддержки со стороны Вашингтона.

Фицо также напомнил, как Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле называли данное утверждение преувеличением. Зеленский был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой. Лидеры государств провели телефонный разговор. В администрации президента Украины назвали его теплым и приятным.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский по-настоящему оказался шокирован победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он заявил, что видел реакцию главы Украины собственными глазами в Будапеште. «Я собственными глазами видел президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл <…> Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США», — сказал Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Тот добавил, что Зеленский опасается прекращения украинской поддержки со стороны Вашингтона. Фицо также напомнил, как Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле называли данное утверждение преувеличением. Зеленский был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой. Лидеры государств провели телефонный разговор. В администрации президента Украины назвали его теплым и приятным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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