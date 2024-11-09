В АП Украины раскрыли подробности о разговоре Трампа с Зеленским

АП Украины: разговор между Зеленским и Трампом прошел тепло и приятно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Дональд Трамп и Владимир Зеленский тепло поговорили по телефону, уточнили в АП Украины Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В администрации президента Украины раскрыли, как прошел недавний телефонный разговор между украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах в США. Там отметили, что разговор не нес большой смысловой нагрузки, однако был «теплым и приятным». Об этом сообщает BBC.

«Это был не совсем разговор о чем-то существенном, но в целом он был очень теплым и приятным», — передают журналисты, ссылаясь на источник, приближенный к АП. Там также добавили, что сам разговор длился около получаса.

В ходе него Трамп также заявил Зеленскому, что тот не пожалеет, что он одержал победу в президентских выборах в США. Вашингтон и Киев готовы продолжать сотрудничество, комментировал Зеленский сам разговор. В нем также принял участие предприниматель Илон Маск, передает RT. В МИД Украины также отмечали, что лидеры государств готовят личную встречу, однако когда она состоится — неизвестно. Зеленский намерен склонить Трампа на совершение глупых поступков, заявлял экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает MK.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации президента Украины раскрыли, как прошел недавний телефонный разговор между украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах в США. Там отметили, что разговор не нес большой смысловой нагрузки, однако был «теплым и приятным». Об этом сообщает BBC. «Это был не совсем разговор о чем-то существенном, но в целом он был очень теплым и приятным», — передают журналисты, ссылаясь на источник, приближенный к АП. Там также добавили, что сам разговор длился около получаса. В ходе него Трамп также заявил Зеленскому, что тот не пожалеет, что он одержал победу в президентских выборах в США. Вашингтон и Киев готовы продолжать сотрудничество, комментировал Зеленский сам разговор. В нем также принял участие предприниматель Илон Маск, передает RT. В МИД Украины также отмечали, что лидеры государств готовят личную встречу, однако когда она состоится — неизвестно. Зеленский намерен склонить Трампа на совершение глупых поступков, заявлял экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...