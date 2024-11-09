В АП Украины раскрыли подробности о разговоре Трампа с Зеленским

АП Украины: разговор между Зеленским и Трампом прошел тепло и приятно

09 ноября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп и Владимир Зеленский тепло поговорили по телефону, уточнили в АП Украины Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В администрации президента Украины раскрыли, как прошел недавний телефонный разговор между украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах в США. Там отметили, что разговор не нес большой смысловой нагрузки, однако был «теплым и приятным». Об этом сообщает BBC. «Это был не совсем разговор о чем-то существенном, но в целом он был очень теплым и приятным», — передают журналисты, ссылаясь на источник, приближенный к АП. Там также добавили, что сам разговор длился около получаса. В ходе него Трамп также заявил Зеленскому, что тот не пожалеет, что он одержал победу в президентских выборах в США. Вашингтон и Киев готовы продолжать сотрудничество, комментировал Зеленский сам разговор. В нем также принял участие предприниматель Илон Маск, передает RT. В МИД Украины также отмечали, что лидеры государств готовят личную встречу, однако когда она состоится — неизвестно. Зеленский намерен склонить Трампа на совершение глупых поступков, заявлял экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации президента Украины раскрыли, как прошел недавний телефонный разговор между украинским лидером Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, одержавшим победу на выборах в США. Там отметили, что разговор не нес большой смысловой нагрузки, однако был «теплым и приятным». Об этом сообщает BBC. «Это был не совсем разговор о чем-то существенном, но в целом он был очень теплым и приятным», — передают журналисты, ссылаясь на источник, приближенный к АП. Там также добавили, что сам разговор длился около получаса. В ходе него Трамп также заявил Зеленскому, что тот не пожалеет, что он одержал победу в президентских выборах в США. Вашингтон и Киев готовы продолжать сотрудничество, комментировал Зеленский сам разговор. В нем также принял участие предприниматель Илон Маск, передает RT. В МИД Украины также отмечали, что лидеры государств готовят личную встречу, однако когда она состоится — неизвестно. Зеленский намерен склонить Трампа на совершение глупых поступков, заявлял экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, сообщает MK.RU.