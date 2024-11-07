Избранный на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп будет пытаться урегулировать украинский конфликт мирным путем, через переговоры сторон. Об этом сообщил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Чарльз Купчан.
«Думаю, практически несомненно то, что Трамп предпримет скоординированную попытку условиться о прекращении огня на Украине и перенести конфликт с поля боя на стол переговоров», — заявил Купчан, отвечая на вопрос о возможных переменах в политике США после выборов президента. Его слова передает ТАСС.
Также бывший советник Белого дома добавил, что после проведения переговоров Вашингтон превратит 80% Украины, которые еще контролируются страной, в успешное государство. По словам Чарльза Купчана, которые категорически расходятся с мнениями российских официальных лиц по поводу ситуации и положениями Конституции РФ, статус территорий, контролируемых Россией, а также новых регионов страны в рамках таких переговоров останется «неопределенным». Однако, по словам экс-советника Белого дома, на данный момент не ясно, сможет ли республиканец найти точки соприкосновения между Москвой и Киевом.
Ранее декан и профессор Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь сообщил, что при приходе к власти в США Дональда Трампа Киев станет «крупнейшей проигравшей стороной». По его словам, при республиканце шансы на переговоры между РФ и Украиной вырастут, но они завершатся не так быстро, как обещал Трамп, то есть не за 24 часа.
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