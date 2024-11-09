В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимация, медицина катастроф, экстренная помощь, машина реанимации
В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие Фото:

В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали четыре человека. Инцидент произошел на пятом этаже, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир.

«Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Москве», — сообщил telegram-канал Baza. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят эвакуацию жителей. Под завалами могут быть люди.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали четыре человека. Инцидент произошел на пятом этаже, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир. «Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Москве», — сообщил telegram-канал Baza. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят эвакуацию жителей. Под завалами могут быть люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...