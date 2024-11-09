В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

09 ноября 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие Фото: Анна Майорова © URA.RU В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали четыре человека. Инцидент произошел на пятом этаже, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир. «Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Москве», — сообщил telegram-канал Baza. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят эвакуацию жителей. Под завалами могут быть люди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жилом доме на Карельском бульваре в Москве взорвался газ. В результате инцидента пострадали четыре человека. Инцидент произошел на пятом этаже, после чего начался пожар, охвативший несколько квартир. «Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Москве», — сообщил telegram-канал Baza. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят эвакуацию жителей. Под завалами могут быть люди.