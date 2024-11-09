ТАСС: число пострадавших при взрыве газа в Москве выросло до 7 человек

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Как передает ТАСС, число пострадавших при взрыве газа в Москве выросло до семи человек Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие

Предварительно, число пострадавших при взрыве газа в доме на севере Москвы выросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС.

«До семи человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве», — отмечают журналисты, ссылаясь на свои источники из правоохранительных органов. До этого Baza писала о шести пострадавших — двоих взрослых и четверых детей.

Также по информации Baza, пожарные уже ликвидировали возгорание. Также они отмечают, что под завалами новых пострадавших не обнаружено.

На севере Москвы произошел взрыв газа в одной из квартир. URA.RU проводит онлайн-трансляцию происшествия.

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Предварительно, число пострадавших при взрыве газа в доме на севере Москвы выросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС. «До семи человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве», — отмечают журналисты, ссылаясь на свои источники из правоохранительных органов. До этого Baza писала о шести пострадавших — двоих взрослых и четверых детей. Также по информации Baza, пожарные уже ликвидировали возгорание. Также они отмечают, что под завалами новых пострадавших не обнаружено. На севере Москвы произошел взрыв газа в одной из квартир. URA.RU проводит онлайн-трансляцию происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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