ТАСС: число пострадавших при взрыве газа в Москве выросло до 7 человек

09 ноября 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Как передает ТАСС, число пострадавших при взрыве газа в Москве выросло до семи человек Фото: читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета В Москве взорвался газ в квартире, есть пострадавшие Предварительно, число пострадавших при взрыве газа в доме на севере Москвы выросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС. «До семи человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве», — отмечают журналисты, ссылаясь на свои источники из правоохранительных органов. До этого Baza писала о шести пострадавших — двоих взрослых и четверых детей. Также по информации Baza, пожарные уже ликвидировали возгорание. Также они отмечают, что под завалами новых пострадавших не обнаружено. На севере Москвы произошел взрыв газа в одной из квартир. URA.RU проводит онлайн-трансляцию происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительно, число пострадавших при взрыве газа в доме на севере Москвы выросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС. «До семи человек выросло число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Москве», — отмечают журналисты, ссылаясь на свои источники из правоохранительных органов. До этого Baza писала о шести пострадавших — двоих взрослых и четверых детей. Также по информации Baza, пожарные уже ликвидировали возгорание. Также они отмечают, что под завалами новых пострадавших не обнаружено. На севере Москвы произошел взрыв газа в одной из квартир. URA.RU проводит онлайн-трансляцию происшествия.