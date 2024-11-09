Путин подписал закон по ужесточению условий сдачи экзаменов для мигрантов

Путин запретил третьим лицам участвовать в сдаче экзаменов мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать третьим лицам обязанности и права по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Соответствующий документ распространили на официальном портале опубликования правовых актов.
Ранее принимать экзамены на договорной основе имели право и сторонние экзаменаторы. Теперь подобной возможности они будут лишены, следует из документа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.