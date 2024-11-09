В Челябинске инженерам-строителям готовы платить до 190 тысяч рублей в месяц

10 ноября 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Эксперты озвучили зарплаты специалистов в сфере гражданского строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске максимальная заработная плата инженера-строителя в сфере гражданского строительства может достигать 190 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел исследование рынка труда в октябре 2024 года. «Зарплатный максимум инженера-строителя в сфере гражданского строительства в Челябинске — 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет. Специалист должен обладать опытом сдачи крупных строительных объектов и навыками руководящей работы», — говорится в исследовании. Начинающим в этой профессии готовы платить от 40 тысяч рублей. Такое условия могут предоставить сотрудникам с неполным высшим образованием и владением специализированными программами. По информации сервиса, в Москве максимальная зарплата инженера-строителя может достигать 300 тыс рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тыс рублей. Тройку городов с самыми высокими зарплатами замкнул Волгоград (до 175 тыс рублей). Как сообщало URA.RU ранее, челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей. Такую вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске максимальная заработная плата инженера-строителя в сфере гражданского строительства может достигать 190 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел исследование рынка труда в октябре 2024 года. «Зарплатный максимум инженера-строителя в сфере гражданского строительства в Челябинске — 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет. Специалист должен обладать опытом сдачи крупных строительных объектов и навыками руководящей работы», — говорится в исследовании. Начинающим в этой профессии готовы платить от 40 тысяч рублей. Такое условия могут предоставить сотрудникам с неполным высшим образованием и владением специализированными программами. По информации сервиса, в Москве максимальная зарплата инженера-строителя может достигать 300 тыс рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тыс рублей. Тройку городов с самыми высокими зарплатами замкнул Волгоград (до 175 тыс рублей). Как сообщало URA.RU ранее, челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей. Такую вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания.