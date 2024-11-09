09 ноября 2024

В Челябинске инженерам-строителям готовы платить до 190 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, проектирование, инженер, съемка местности, инженеры, развитие территории
Эксперты озвучили зарплаты специалистов в сфере гражданского строительства Фото:

В Челябинске максимальная заработная плата инженера-строителя в сфере гражданского строительства может достигать 190 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел исследование рынка труда в октябре 2024 года.

«Зарплатный максимум инженера-строителя в сфере гражданского строительства в Челябинске — 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет. Специалист должен обладать опытом сдачи крупных строительных объектов и навыками руководящей работы», — говорится в исследовании.

Начинающим в этой профессии готовы платить от 40 тысяч рублей. Такое условия могут предоставить сотрудникам с неполным высшим образованием и владением специализированными программами.

По информации сервиса, в Москве максимальная зарплата инженера-строителя может достигать 300 тыс рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тыс рублей. Тройку городов с самыми высокими зарплатами замкнул Волгоград (до 175 тыс рублей).

Как сообщало URA.RU ранее, челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей. Такую вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания.

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В Челябинске максимальная заработная плата инженера-строителя в сфере гражданского строительства может достигать 190 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел исследование рынка труда в октябре 2024 года. «Зарплатный максимум инженера-строителя в сфере гражданского строительства в Челябинске — 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет. Специалист должен обладать опытом сдачи крупных строительных объектов и навыками руководящей работы», — говорится в исследовании. Начинающим в этой профессии готовы платить от 40 тысяч рублей. Такое условия могут предоставить сотрудникам с неполным высшим образованием и владением специализированными программами. По информации сервиса, в Москве максимальная зарплата инженера-строителя может достигать 300 тыс рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тыс рублей. Тройку городов с самыми высокими зарплатами замкнул Волгоград (до 175 тыс рублей). Как сообщало URA.RU ранее, челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей. Такую вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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