В Челябинске инженерам-строителям готовы платить до 190 тысяч рублей в месяц

В Челябинске максимальная заработная плата инженера-строителя в сфере гражданского строительства может достигать 190 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел исследование рынка труда в октябре 2024 года.
«Зарплатный максимум инженера-строителя в сфере гражданского строительства в Челябинске — 190 тысяч рублей. Высокий уровень дохода работодатели готовы предоставить кандидатам со стажем работы от трех лет. Специалист должен обладать опытом сдачи крупных строительных объектов и навыками руководящей работы», — говорится в исследовании.
Начинающим в этой профессии готовы платить от 40 тысяч рублей. Такое условия могут предоставить сотрудникам с неполным высшим образованием и владением специализированными программами.
По информации сервиса, в Москве максимальная зарплата инженера-строителя может достигать 300 тыс рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тыс рублей. Тройку городов с самыми высокими зарплатами замкнул Волгоград (до 175 тыс рублей).
Как сообщало URA.RU ранее, челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей. Такую вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания.
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