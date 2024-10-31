Челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей

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Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
Сварщики могут заработать до 2,5 миллионов рублей в месяц Фото:

Сварщикам в Челябинске предложили работу с зарплатой до 2,5 миллионов рублей в месяц. Трудиться придется по 12 часов шесть дней в неделю, но в вакансии предусмотрен ряд бонусов, сообщает сайт объявлений.

«Электросварщик на полуавтоматах и автоматах, зарплата от 120 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Работа с 8 до 20, шесть дней в неделю, от 30 дней, оформление срочное или по ГПХ», — говорится на сайте «Авито».

Вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания, который производит резервуары для газов и жидкостей. В компании предлагают работу в теплом цехе с душевой, раздевалкой и столовой, объект находится в Металлургическом районе Челябинска. От кандидата требуется профильное образование, умение читать чертежи и спецификации, а также опыт работы на полуавтомате и ответственность. В качестве бонусов предлагаются доставка на служебном транспорте, медосмотр, участие в футбольной команде и игры в пинг-понг.

Ранее челябинцам с правами категории С предложили работу с зарплатой в 320 тысяч рублей за вахтовую смену длиной от 45 до 60 дней. Потенциальным сотрудникам гарантировали проезд, питание, проживание и другие бонусы.

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Сварщикам в Челябинске предложили работу с зарплатой до 2,5 миллионов рублей в месяц. Трудиться придется по 12 часов шесть дней в неделю, но в вакансии предусмотрен ряд бонусов, сообщает сайт объявлений. «Электросварщик на полуавтоматах и автоматах, зарплата от 120 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Работа с 8 до 20, шесть дней в неделю, от 30 дней, оформление срочное или по ГПХ», — говорится на сайте «Авито». Вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания, который производит резервуары для газов и жидкостей. В компании предлагают работу в теплом цехе с душевой, раздевалкой и столовой, объект находится в Металлургическом районе Челябинска. От кандидата требуется профильное образование, умение читать чертежи и спецификации, а также опыт работы на полуавтомате и ответственность. В качестве бонусов предлагаются доставка на служебном транспорте, медосмотр, участие в футбольной команде и игры в пинг-понг. Ранее челябинцам с правами категории С предложили работу с зарплатой в 320 тысяч рублей за вахтовую смену длиной от 45 до 60 дней. Потенциальным сотрудникам гарантировали проезд, питание, проживание и другие бонусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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