Челябинским сварщикам предложили зарплату в 2,5 миллиона рублей

31 октября 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Сварщики могут заработать до 2,5 миллионов рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сварщикам в Челябинске предложили работу с зарплатой до 2,5 миллионов рублей в месяц. Трудиться придется по 12 часов шесть дней в неделю, но в вакансии предусмотрен ряд бонусов, сообщает сайт объявлений. «Электросварщик на полуавтоматах и автоматах, зарплата от 120 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Работа с 8 до 20, шесть дней в неделю, от 30 дней, оформление срочное или по ГПХ», — говорится на сайте «Авито». Вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания, который производит резервуары для газов и жидкостей. В компании предлагают работу в теплом цехе с душевой, раздевалкой и столовой, объект находится в Металлургическом районе Челябинска. От кандидата требуется профильное образование, умение читать чертежи и спецификации, а также опыт работы на полуавтомате и ответственность. В качестве бонусов предлагаются доставка на служебном транспорте, медосмотр, участие в футбольной команде и игры в пинг-понг. Ранее челябинцам с правами категории С предложили работу с зарплатой в 320 тысяч рублей за вахтовую смену длиной от 45 до 60 дней. Потенциальным сотрудникам гарантировали проезд, питание, проживание и другие бонусы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сварщикам в Челябинске предложили работу с зарплатой до 2,5 миллионов рублей в месяц. Трудиться придется по 12 часов шесть дней в неделю, но в вакансии предусмотрен ряд бонусов, сообщает сайт объявлений. «Электросварщик на полуавтоматах и автоматах, зарплата от 120 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Работа с 8 до 20, шесть дней в неделю, от 30 дней, оформление срочное или по ГПХ», — говорится на сайте «Авито». Вакансию разместил Завoд энеpгоэффективного и емкoстнoго oбoрудoвания, который производит резервуары для газов и жидкостей. В компании предлагают работу в теплом цехе с душевой, раздевалкой и столовой, объект находится в Металлургическом районе Челябинска. От кандидата требуется профильное образование, умение читать чертежи и спецификации, а также опыт работы на полуавтомате и ответственность. В качестве бонусов предлагаются доставка на служебном транспорте, медосмотр, участие в футбольной команде и игры в пинг-понг. Ранее челябинцам с правами категории С предложили работу с зарплатой в 320 тысяч рублей за вахтовую смену длиной от 45 до 60 дней. Потенциальным сотрудникам гарантировали проезд, питание, проживание и другие бонусы.