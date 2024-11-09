Синоптики зафиксировали самую высокую температуру на Урале

Самая высокая температура в Свердловской области зафиксирована в Североуральске

В Свердловской области осадки преимущественно выпадали в виде снега Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самая высокая температура в Свердловской области в субботу, 9 ноября, была в Североуральске — 5,1 градуса тепла. Больше всего снега выпало в Шамарах — 11 миллиметров, сообщает Уральский Гидрометцентр.

«Самая высокая температура при оттепели отмечена в Североуральске — 5,1 градуса, чуть выше нуля было в Тугулыме — 0,8 градуса и Ревде — 0,4 градуса. Больше всего осадков выпало в Шамарах — 11 миллиметров, Каменске-Уральском — 7 миллиметров и Ревде — 6 миллиметров», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.

В Свердловской области осадки преимущественно выпадали в виде снега, лишь метеостанции Нижнего Тагила и Тавды отметили дождь и мокрый снег. В Екатеринбурге днем 9 ноября выпало 3 миллиметра снега, максимальная температура была 1,1 градуса выше нуля.

В воскресенье, 10 ноября, через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой снег. Температура по области будет понижаться в течение всего дня.