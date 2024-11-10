18-летняя возлюбленная Лепса рассказала о грандиозных планах, забыв про певца

Избранница певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, рассказала о своих планах на будущее, не упомянув певца. Она мечтает запустить бизнес по производству косметики и одежды.
«Первое: хочу начать делать свои маски для лица для вас. Может, еще какую-то продукцию от отеков. Заметила, что это очень актуальная тема», — заявила Киба в разговоре со своими подписчиками в соцсетях. Ее слова приводит издание Starhit. Девушка также рассказала, что хочет организовать много мероприятий, а позже создать собственный бренд одежды. Аврора в ходе общения ни разу не упомянула Григория Лепса.
Аврора также делится советами с ровесницами, настоятельно советуя любить себя и не зависеть от партнера. Она уверена, что в отношениях важен компромисс, а не жертва. Киба отмечает, что достойный мужчина должен заботиться о женщине и активно проявлять свои чувства. В завершение она выразила желание вернуться в Москву, отметив, что, хотя Лондон предоставляет много возможностей, дома всегда лучше.
Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса стали темой обсуждений после их совместного появления на премии МУЗ-ТВ. Лепс рассказал о своих чувствах в июле 2024 года, подчеркивая, что между ними не просто дружба. В начале июня он сделал Авроре предложение. Девушка поступила в колледж в Лондоне, где учеба стоит более 1,7 миллиона рублей. Она также поделилась, что они с Лепсом называют друг друга ласково «змеюсик-лапусик», передает Pravda.Ru.
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