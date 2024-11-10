18-летняя возлюбленная Лепса рассказала о грандиозных планах, забыв про певца

18-летняя возлюбленная Лепса Киба хочет запустить бизнес по производству одежды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киба утверждает, что мужчина обязан заботиться о женщине и открыто выражать свои чувства
Киба утверждает, что мужчина обязан заботиться о женщине и открыто выражать свои чувства Фото:

Избранница певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, рассказала о своих планах на будущее, не упомянув певца. Она мечтает запустить бизнес по производству косметики и одежды.

«Первое: хочу начать делать свои маски для лица для вас. Может, еще какую-то продукцию от отеков. Заметила, что это очень актуальная тема», — заявила Киба в разговоре со своими подписчиками в соцсетях. Ее слова приводит издание Starhit. Девушка также рассказала, что хочет организовать много мероприятий, а позже создать собственный бренд одежды. Аврора в ходе общения ни разу не упомянула Григория Лепса.

Аврора также делится советами с ровесницами, настоятельно советуя любить себя и не зависеть от партнера. Она уверена, что в отношениях важен компромисс, а не жертва. Киба отмечает, что достойный мужчина должен заботиться о женщине и активно проявлять свои чувства. В завершение она выразила желание вернуться в Москву, отметив, что, хотя Лондон предоставляет много возможностей, дома всегда лучше.

Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса стали темой обсуждений после их совместного появления на премии МУЗ-ТВ. Лепс рассказал о своих чувствах в июле 2024 года, подчеркивая, что между ними не просто дружба. В начале июня он сделал Авроре предложение. Девушка поступила в колледж в Лондоне, где учеба стоит более 1,7 миллиона рублей. Она также поделилась, что они с Лепсом называют друг друга ласково «змеюсик-лапусик», передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранница певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, рассказала о своих планах на будущее, не упомянув певца. Она мечтает запустить бизнес по производству косметики и одежды. «Первое: хочу начать делать свои маски для лица для вас. Может, еще какую-то продукцию от отеков. Заметила, что это очень актуальная тема», — заявила Киба в разговоре со своими подписчиками в соцсетях. Ее слова приводит издание Starhit. Девушка также рассказала, что хочет организовать много мероприятий, а позже создать собственный бренд одежды. Аврора в ходе общения ни разу не упомянула Григория Лепса. Аврора также делится советами с ровесницами, настоятельно советуя любить себя и не зависеть от партнера. Она уверена, что в отношениях важен компромисс, а не жертва. Киба отмечает, что достойный мужчина должен заботиться о женщине и активно проявлять свои чувства. В завершение она выразила желание вернуться в Москву, отметив, что, хотя Лондон предоставляет много возможностей, дома всегда лучше. Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса стали темой обсуждений после их совместного появления на премии МУЗ-ТВ. Лепс рассказал о своих чувствах в июле 2024 года, подчеркивая, что между ними не просто дружба. В начале июня он сделал Авроре предложение. Девушка поступила в колледж в Лондоне, где учеба стоит более 1,7 миллиона рублей. Она также поделилась, что они с Лепсом называют друг друга ласково «змеюсик-лапусик», передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...