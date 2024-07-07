Григорий Лепс впервые рассказал о романе с 18-летней невестой

Григорий Лепс: у нас Авророй все достаточно серьезно
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Между 18-летней Авророй Киба и Григорием Лепсом не просто дружба, сообщил сам артист
Между 18-летней Авророй Киба и Григорием Лепсом не просто дружба, сообщил сам артист Фото:

Известный певец Григорий Лепс открыто рассказал о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба, заверив, что между ними не просто дружба. Народный артист России признался в серьезности своих намерений в эфире «Шоу Воли».

«У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», — поделился Лепс во время участия в «Шоу Воли». Известный исполнитель не скрывает своих чувств и готов идти дальше, несмотря на возрастное различие.

Встреча артиста с юной спутницей стала широко обсуждаемой после их появления на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. С тех пор Григорий Викторович не раз демонстрировал знаки внимания к Авроре, в том числе подарив ей кольцо с бриллиантом. Недавно он официально подтвердил слухи о романтических отношениях, что вызвало интерес и иронические комментарии со стороны телеведущих.

Своей возлюбленной Лепс сделал предложение в начале июня, однако та не спешит с ответом. Не так давно девушке удалось поступить в колледж в Лондоне, где год обучения стоит более 1,7 миллиона рублей.

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Известный певец Григорий Лепс открыто рассказал о своих отношениях с 18-летней Авророй Киба, заверив, что между ними не просто дружба. Народный артист России признался в серьезности своих намерений в эфире «Шоу Воли». «У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», — поделился Лепс во время участия в «Шоу Воли». Известный исполнитель не скрывает своих чувств и готов идти дальше, несмотря на возрастное различие. Встреча артиста с юной спутницей стала широко обсуждаемой после их появления на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. С тех пор Григорий Викторович не раз демонстрировал знаки внимания к Авроре, в том числе подарив ей кольцо с бриллиантом. Недавно он официально подтвердил слухи о романтических отношениях, что вызвало интерес и иронические комментарии со стороны телеведущих. Своей возлюбленной Лепс сделал предложение в начале июня, однако та не спешит с ответом. Не так давно девушке удалось поступить в колледж в Лондоне, где год обучения стоит более 1,7 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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