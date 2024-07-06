Названа стоимость обучения 18-летней невесты Лепса в колледже Лондона

KP.RU: обучение в колледже Авроры Кибы стоит более 1,7 миллиона рублей в год

07 июля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Обучение в колледже будет стоить более 1,7 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба поступила в колледж в Лондоне, где год обучения стоит 20 тысяч долларов (более 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщают СМИ. «Информация, что Аврора Киба после окончания школы поступила в МГИМО, не соответствует действительности. На самом деле девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды. Год обучения в этом учебном заведении стоит 20 тысяч долларов (один миллион 762 тысячи рублей)», — пишет издание «Комсомольская правда». Отмечается, что возлюбленная 62-летнего певца давно увлекается дизайном. По этой причине она без проблем прошла вступительные экзамены. По данным издания, Лепс не собирается переезжать в Лондон и останется в России. Сообщалось, что Григорий Лепс сделал предложение Авроре Кибе, но она не спешит с ответом. После этого бабушка невесты заявила, что сначала молодые должны объявить о помолвке, и только потом регистрировать свои отношения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба поступила в колледж в Лондоне, где год обучения стоит 20 тысяч долларов (более 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщают СМИ. «Информация, что Аврора Киба после окончания школы поступила в МГИМО, не соответствует действительности. На самом деле девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды. Год обучения в этом учебном заведении стоит 20 тысяч долларов (один миллион 762 тысячи рублей)», — пишет издание «Комсомольская правда». Отмечается, что возлюбленная 62-летнего певца давно увлекается дизайном. По этой причине она без проблем прошла вступительные экзамены. По данным издания, Лепс не собирается переезжать в Лондон и останется в России. Сообщалось, что Григорий Лепс сделал предложение Авроре Кибе, но она не спешит с ответом. После этого бабушка невесты заявила, что сначала молодые должны объявить о помолвке, и только потом регистрировать свои отношения.