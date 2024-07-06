06 июля 2024

Названа стоимость обучения 18-летней невесты Лепса в колледже Лондона

KP.RU: обучение в колледже Авроры Кибы стоит более 1,7 миллиона рублей в год
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение в колледже будет стоить более 1,7 миллиона рублей Фото:

Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба поступила в колледж в Лондоне, где год обучения стоит 20 тысяч долларов (более 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщают СМИ.

«Информация, что Аврора Киба после окончания школы поступила в МГИМО, не соответствует действительности. На самом деле девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды. Год обучения в этом учебном заведении стоит 20 тысяч долларов (один миллион 762 тысячи рублей)», — пишет издание «Комсомольская правда».

Отмечается, что возлюбленная 62-летнего певца давно увлекается дизайном. По этой причине она без проблем прошла вступительные экзамены. По данным издания, Лепс не собирается переезжать в Лондон и останется в России.

Сообщалось, что Григорий Лепс сделал предложение Авроре Кибе, но она не спешит с ответом. После этого бабушка невесты заявила, что сначала молодые должны объявить о помолвке, и только потом регистрировать свои отношения.

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Восемнадцатилетняя невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба поступила в колледж в Лондоне, где год обучения стоит 20 тысяч долларов (более 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщают СМИ. «Информация, что Аврора Киба после окончания школы поступила в МГИМО, не соответствует действительности. На самом деле девушка будет изучать дизайн одежды в Лондонском колледже моды. Год обучения в этом учебном заведении стоит 20 тысяч долларов (один миллион 762 тысячи рублей)», — пишет издание «Комсомольская правда». Отмечается, что возлюбленная 62-летнего певца давно увлекается дизайном. По этой причине она без проблем прошла вступительные экзамены. По данным издания, Лепс не собирается переезжать в Лондон и останется в России. Сообщалось, что Григорий Лепс сделал предложение Авроре Кибе, но она не спешит с ответом. После этого бабушка невесты заявила, что сначала молодые должны объявить о помолвке, и только потом регистрировать свои отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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