KP: Лепс решил жениться на 18-летней студентке МГИМО

16 июня 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Григорий Лепс сделал предложение студентке Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Певец Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб, однако она не спешит с ответом. Об этом сообщили друзья Лепса. «Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — рассказали друзья Григория Лепца. Их слова приводит газета «Комсомольская правда». Избранница Лепса уже опубликовала в своих соцсетях фото подаренного кольца. На вечеринку ПМЭФ девушка пришла в дорогом кружевном платье красного цвета. Его стоимость — около 213 тысячи рублей. Лепс неоднократно восхищался красотой невесты на мероприятии. Вероятно, их знакомство произошло из-за родителей. Лепс общается с мамой Киб, светской львицей Татьяной. Утверждается, что именно она дала согласие на начало отношений. После этого социальные сети Киб заполнены фотографии с букетами цветов. Киб пока не приняла предложение, однако друзья Лепса сообщили, что он настроен серьезно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб, однако она не спешит с ответом. Об этом сообщили друзья Лепса. «Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — рассказали друзья Григория Лепца. Их слова приводит газета «Комсомольская правда». Избранница Лепса уже опубликовала в своих соцсетях фото подаренного кольца. На вечеринку ПМЭФ девушка пришла в дорогом кружевном платье красного цвета. Его стоимость — около 213 тысячи рублей. Лепс неоднократно восхищался красотой невесты на мероприятии. Вероятно, их знакомство произошло из-за родителей. Лепс общается с мамой Киб, светской львицей Татьяной. Утверждается, что именно она дала согласие на начало отношений. После этого социальные сети Киб заполнены фотографии с букетами цветов. Киб пока не приняла предложение, однако друзья Лепса сообщили, что он настроен серьезно.