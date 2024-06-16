KP: Лепс решил жениться на 18-летней студентке МГИМО

Певец Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб, однако она не спешит с ответом. Об этом сообщили друзья Лепса.
«Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — рассказали друзья Григория Лепца. Их слова приводит газета «Комсомольская правда».
Избранница Лепса уже опубликовала в своих соцсетях фото подаренного кольца. На вечеринку ПМЭФ девушка пришла в дорогом кружевном платье красного цвета. Его стоимость — около 213 тысячи рублей. Лепс неоднократно восхищался красотой невесты на мероприятии.
Вероятно, их знакомство произошло из-за родителей. Лепс общается с мамой Киб, светской львицей Татьяной. Утверждается, что именно она дала согласие на начало отношений. После этого социальные сети Киб заполнены фотографии с букетами цветов. Киб пока не приняла предложение, однако друзья Лепса сообщили, что он настроен серьезно.
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