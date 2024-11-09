В Кургане ищут зуборезчиков на зарплату в 115 тысяч рублей в месяц

На Курганский машиностроительный завод (КМЗ) требуются специалисты в цех металлообработки, умеющие работать на зуборезных станках. Им обещают зарплату — 115 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в описании вакансии.
«Требуются зуборезчики на КМЗ, проспект Машиностроителей, 13А. Зарплата с учетом сверхурочных работ составляет у станочников — 115 000 рублей в месяц», — указано на сайте «Avito. Работа».
Соискатель должен уметь читать чертежи, а также вытачивать зубья на различных деталях. Представители работодателя рассматривают, в том числе, кандидатов старше 45 лет.
Ранее на «Курганмашзаводе» открыли несколько вакансий с зарплатами от 100 до 130 тысяч рублей. Отдел кадров приглашал фрезеровщика, сверловщика, шлифовщика на зарплату 115 тысяч рублей. Обрубщику, а также наладчику станков и манипуляторов с ЧПУ на заводе готовы платить 130 тысяч рублей в месяц.
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