Свердловчане пытаются наказать врачей за смерть сына от воспаления почек

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 28 августа скончался 17-летний подросток. У молодого человека был инфекционно-токсический шок и воспаление почек, спровоцировавшие отказ органов и остановку сердца. Мама мальчика уверена, что врачи еще во время первых осмотров сына могли увидеть острое состояние ребенка и провести дополнительные обследования. Сейчас семья ждет заключение от патологоанатомов.
«Мы ждем завершения патологоанатомического исследования, а после будем пошагово восстанавливать события произошедшего. Когда медицинские работники игнорируют наличие симптомов или не проводят элементарные диагностические исследования, это может стать фатальным», — рассказала Е1.ru юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи.
По словам мамы мальчика, ребенок долго лечился от гиперкинезов и часто менял препараты из-за аллергии. После приема у врача 16 августа подростка госпитализировали, ему ввели анальгин и димедрол, отчего состояние мальчика ухудшилось. 21 августа родители забрали его из больницы. Этой же ночью ребенка доставили в реанимацию инфекционной больницы, подключили к ИВЛ и ввели в кому, после чего он скончался.
Родители погибшего обратились в региональный минздрав, прокуратуру, Роспотребнадзор, страховую компанию и токсикологический центр при Областной психиатрической больнице (СОПКБ), где, по словам матери, не увидели плохое состояние подростка. По информации издания, региональное управление СКР возбудило уголовное дело.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области и СОПКБ. Ответ ожидается.
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