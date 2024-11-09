09 ноября 2024

«Спасибо, братец»: боец СВО поблагодарил губернатора Шумкова за посылку. Видео

Губернатора Шумкова поблагодарили за помощь бойцам в курском приграничье
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков получил видеообращение из курского приграничья
Шумков получил видеообращение из курского приграничья Фото:

Боец из зоны спецоперации записал видеообращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, в котором поблагодарил главу региона за помощь фронту. Об этом рассказал сам военнослужащий Александр.

«Вадим Михайлович, собрался я со временем и решил записать к тебе видеообращение, братец. Снова к нам пришла посылка с печкой, одеялом, накидками, я тебя по-человечески благодарю за помощь нашим бойцам», — говорится в видеообращении, опубликованном в telegram-канале Шумкова.

Александр сейчас в Курской области решает сложнейшие боевые задачи. Шумков назвал бойца «настоящим русским воином». Он уточнил, что знаком с Александром много лет. 

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Боец из зоны спецоперации записал видеообращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, в котором поблагодарил главу региона за помощь фронту. Об этом рассказал сам военнослужащий Александр. «Вадим Михайлович, собрался я со временем и решил записать к тебе видеообращение, братец. Снова к нам пришла посылка с печкой, одеялом, накидками, я тебя по-человечески благодарю за помощь нашим бойцам», — говорится в видеообращении, опубликованном в telegram-канале Шумкова. Александр сейчас в Курской области решает сложнейшие боевые задачи. Шумков назвал бойца «настоящим русским воином». Он уточнил, что знаком с Александром много лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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