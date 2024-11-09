Боец из зоны спецоперации записал видеообращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, в котором поблагодарил главу региона за помощь фронту. Об этом рассказал сам военнослужащий Александр.
«Вадим Михайлович, собрался я со временем и решил записать к тебе видеообращение, братец. Снова к нам пришла посылка с печкой, одеялом, накидками, я тебя по-человечески благодарю за помощь нашим бойцам», — говорится в видеообращении, опубликованном в telegram-канале Шумкова.
Александр сейчас в Курской области решает сложнейшие боевые задачи. Шумков назвал бойца «настоящим русским воином». Он уточнил, что знаком с Александром много лет.
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