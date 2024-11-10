Собянин: сбиты два беспилотника, летевшие на Москву

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Беспилотники направлялись к Москве, заявил Собянин Фото:
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В Раменском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотников, которые были нацелены на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, специалисты экстренных служб работают на месте.

Обновлено в 10:46. Позже Собянин сообщил, что там же были уничтожены еще два беспилотника.

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В Раменском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотников, которые были нацелены на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, специалисты экстренных служб работают на месте. Обновлено в 10:46. Позже Собянин сообщил, что там же были уничтожены еще два беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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