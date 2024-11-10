Собянин: сбиты два беспилотника, летевшие на Москву

В Раменском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотников, которые были нацелены на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, специалисты экстренных служб работают на месте.
Обновлено в 10:46. Позже Собянин сообщил, что там же были уничтожены еще два беспилотника.
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В Раменском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку двух беспилотников, которые были нацелены на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, специалисты экстренных служб работают на месте. Обновлено в 10:46. Позже Собянин сообщил, что там же были уничтожены еще два беспилотника.