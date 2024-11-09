09 ноября 2024

Из ТРК «Горки» в Челябинске эвакуировали посетителей из-за возгорания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска с гранд-отеля Видгоф. Дорожные работы на проспекте Ленина. Челябинск, трк горки
Огонь разгорелся в зоне футкорта ТРК «Горки» Фото:

Из ТРК «Горки» в Челябинске 10 ноября эвакуировали посетителей и персонал, на месте работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Челябинске, в зоне футкорта ТРК „Горки“ на втором этаже при приготовлении пищи произошло возгорание масляных отложений в вентиляционном коробе. Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади два квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 150 человек самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. На ликвидацию последствий ЧП выезжало четыре автоцистерны и 16 сотрудников МЧС.

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Из ТРК «Горки» в Челябинске 10 ноября эвакуировали посетителей и персонал, на месте работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В Челябинске, в зоне футкорта ТРК „Горки“ на втором этаже при приготовлении пищи произошло возгорание масляных отложений в вентиляционном коробе. Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади два квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ведомства. Около 150 человек самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. На ликвидацию последствий ЧП выезжало четыре автоцистерны и 16 сотрудников МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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