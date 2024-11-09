Огонь разгорелся в зоне футкорта ТРК «Горки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из ТРК «Горки» в Челябинске 10 ноября эвакуировали посетителей и персонал, на месте работают экстренные службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Челябинске, в зоне футкорта ТРК „Горки“ на втором этаже при приготовлении пищи произошло возгорание масляных отложений в вентиляционном коробе. Сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади два квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 150 человек самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. На ликвидацию последствий ЧП выезжало четыре автоцистерны и 16 сотрудников МЧС.