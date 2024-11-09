09 ноября 2024

Пермяк погиб из-за непотушенной сигареты

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Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара
Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара Фото:

В Перми мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Менжинского в Орджоникидзевском районе Перми произошло возгорание дивана. Сообщение о пожаре поступило 9 ноября в 21:07. Во время тушения обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.

В тушении были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Площадь пожара составила один квадратный метр. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении.

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В Перми мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «В одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Менжинского в Орджоникидзевском районе Перми произошло возгорание дивана. Сообщение о пожаре поступило 9 ноября в 21:07. Во время тушения обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. В тушении были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Площадь пожара составила один квадратный метр. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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