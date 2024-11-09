Пермяк погиб из-за непотушенной сигареты

В Перми мужчина погиб при пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении. Об сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Менжинского в Орджоникидзевском районе Перми произошло возгорание дивана. Сообщение о пожаре поступило 9 ноября в 21:07. Во время тушения обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.
В тушении были задействованы 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Площадь пожара составила один квадратный метр. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении.
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