Свердловчане в мороз остались без электричества на 20 часов

В поселке Косулино (Свердловская область) пропало электричество почти на 20 часов. Там был поврежден изолятор сети, который оперативно заменили, однако на одной из трансформаторных подстанций вскоре оборвался провод. Сейчас энергетики работают на месте и устраняют последствия аварии, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».
«На линии было зафиксировано повреждение изолятора. Аварийно-восстановительные бригады оперативно произвели его замену… Около 10:00 было зафиксировано повреждение в одной из трансформаторных подстанций и, как следствие, обрыв провода в двух пролетах линии электропередачи 10 кВ. Энергетики находятся на месте и устраняют последствия технологического нарушения», — сообщили в организации.
Однако проблема в том энергоузле остается: превышение потребляемой мощности у домовладений есть. Решить данный вопрос поможет догазификация. Также в прошлом году на данной территории ввели в работу подстанцию 35 кВ «Статус». Лишь благодаря ей при нарушении на подстанции 110 кВ иного собственника энергетикам оперативно удалось вернуть свет в дома жителей, создав резервные схемы питания.
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