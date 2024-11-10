Мошенники нашли новый способ обмана жителей ХМАО в Telegram

Мошенники взломали telegram-аккаунт жительницы Сургута и от ее лица провели массовую рассылку сообщения с призывом принять участие в голосовании в конкурсе. Тем самым они смогли обмануть еще более десятка из телефонной книги женщины. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая югорчанка.
«Мне начали приходить сообщения от знакомых, что они проголосовали за меня, а теперь не могут войти в свои аккаунты. Но у меня на тот момент уже не было доступа», — поделилась собеседница агентства.
Мошенники, взломав Telegram женщины и разузнав ее интересы, создали группу, куда добавили более двух тысяч контактов югорчанки. От ее лица было объявлено, что она участвует в конкурсе «Героиня сентября» от модного журнала. Прикрепив ее фотографии с последней фотосессии, они выложили ссылку для голосования. «Когда переходишь по ссылке, приложение просит ввести номер телефона, а затем код подтверждения, якобы для отправки своего голоса. И вот после этого, аккаунт и уходит постороннему человеку», — объяснила собеседница.
Женщина добавила, что ее аккаунт увели точно так же, когда она проголосовала за знакомого в конкурсе. Заявление в полиции у югорчанки не приняли, так как материального ущерба мошенники ей не нанесли. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
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