В Курганской области семья выбралась из горящего дома через окно

В Варгашах Курганской области из-за неисправной электропроводки сгорел двухквартирный дом. Семья, находившаяся внутри , смогла спастись через окно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Неисправная электропроводка спалила двухквартирный дом. Пожар произошел на улице Кирова ранним утром. Один из жильцов проснулся по будильнику и почувствовал запах дыма. Спустившись на первый этаж, он обнаружил, что там все горит. Мужчина разбудил семью и они спаслись через окно, после чего разбудили соседей», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал. Пожар на 244 квадратных метрах потушили 10 специалистов и пять единиц техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!