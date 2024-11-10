10 ноября 2024
09 ноября 2024

В Курганской области семья выбралась из горящего дома через окно

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом сгорел из-за неисправной электропроводки (архивное фото)
Дом сгорел из-за неисправной электропроводки (архивное фото) Фото:

В Варгашах Курганской области из-за неисправной электропроводки сгорел двухквартирный дом. Семья, находившаяся внутри , смогла спастись через окно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Неисправная электропроводка спалила двухквартирный дом. Пожар произошел на улице Кирова ранним утром. Один из жильцов проснулся по будильнику и почувствовал запах дыма. Спустившись на первый этаж, он обнаружил, что там все горит. Мужчина разбудил семью и они спаслись через окно, после чего разбудили соседей», — сообщили в telegram-канале ведомства. 

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар на 244 квадратных метрах потушили 10 специалистов и пять единиц техники.

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В Варгашах Курганской области из-за неисправной электропроводки сгорел двухквартирный дом. Семья, находившаяся внутри , смогла спастись через окно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Неисправная электропроводка спалила двухквартирный дом. Пожар произошел на улице Кирова ранним утром. Один из жильцов проснулся по будильнику и почувствовал запах дыма. Спустившись на первый этаж, он обнаружил, что там все горит. Мужчина разбудил семью и они спаслись через окно, после чего разбудили соседей», — сообщили в telegram-канале ведомства.  В результате происшествия никто не пострадал. Пожар на 244 квадратных метрах потушили 10 специалистов и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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