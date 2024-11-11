Уехавшая из России солистка «Виа Гры» Грановская стала экстрасенсом

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Надежда Грановская занялась экстрасенсорной деятельностью
Надежда Грановская занялась экстрасенсорной деятельностью Фото:

Бывшая солистка группы «Виа Гра» Надежда Грановская, уехавшая из России после начала СВО на Украине, занялась экстрасенсорной деятельностью в Европе. Певица, изменившая фамилию на Уржумцева, теперь ведет стримы и записывает видеопрактики для своих последователей, раскрывая им секреты «божественного послания».

«Она заявила, что вдруг обнаружила в себе „экстрасенсорные проявления“, теперь в нее „входят сущности“ и она записывает видеопрактики для „просветленных“ последователей», — пишет telegram-канал Shot. Грановская ведет стримы на русском языке и делится с аудиторией своими знаниями о гештальтпсихологии, метафизике и квантовой среде.

Между тем, ее супруг Михаил Уржумцев успешно развивает бизнес в России и на Украине. Он является генеральным директором и владельцем компании «Мэлон фэшн груп», основные активы которой расположены на Кипре. В прошлом году выручка компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль — семь миллиардов рублей.

Ранее бывшая солистка группы «Виа Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Она опубликовала в своем блоге серию фотографий, на которых заметны следы крапивницы на ее коже. Артистка решила не скрывать от общественности последствия заболевания и поделилась этими снимками, чтобы выразить свою поддержку людям, сталкивающимся с аналогичной проблемой.

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Бывшая солистка группы «Виа Гра» Надежда Грановская, уехавшая из России после начала СВО на Украине, занялась экстрасенсорной деятельностью в Европе. Певица, изменившая фамилию на Уржумцева, теперь ведет стримы и записывает видеопрактики для своих последователей, раскрывая им секреты «божественного послания». «Она заявила, что вдруг обнаружила в себе „экстрасенсорные проявления“, теперь в нее „входят сущности“ и она записывает видеопрактики для „просветленных“ последователей», — пишет telegram-канал Shot. Грановская ведет стримы на русском языке и делится с аудиторией своими знаниями о гештальтпсихологии, метафизике и квантовой среде. Между тем, ее супруг Михаил Уржумцев успешно развивает бизнес в России и на Украине. Он является генеральным директором и владельцем компании «Мэлон фэшн груп», основные активы которой расположены на Кипре. В прошлом году выручка компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль — семь миллиардов рублей. Ранее бывшая солистка группы «Виа Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Она опубликовала в своем блоге серию фотографий, на которых заметны следы крапивницы на ее коже. Артистка решила не скрывать от общественности последствия заболевания и поделилась этими снимками, чтобы выразить свою поддержку людям, сталкивающимся с аналогичной проблемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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