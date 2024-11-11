Уехавшая из России солистка «Виа Гры» Грановская стала экстрасенсом

Бывшая солистка группы «Виа Гра» Надежда Грановская, уехавшая из России после начала СВО на Украине, занялась экстрасенсорной деятельностью в Европе. Певица, изменившая фамилию на Уржумцева, теперь ведет стримы и записывает видеопрактики для своих последователей, раскрывая им секреты «божественного послания».
«Она заявила, что вдруг обнаружила в себе „экстрасенсорные проявления“, теперь в нее „входят сущности“ и она записывает видеопрактики для „просветленных“ последователей», — пишет telegram-канал Shot. Грановская ведет стримы на русском языке и делится с аудиторией своими знаниями о гештальтпсихологии, метафизике и квантовой среде.
Между тем, ее супруг Михаил Уржумцев успешно развивает бизнес в России и на Украине. Он является генеральным директором и владельцем компании «Мэлон фэшн груп», основные активы которой расположены на Кипре. В прошлом году выручка компании составила 61 миллиард рублей, а чистая прибыль — семь миллиардов рублей.
Ранее бывшая солистка группы «Виа Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Она опубликовала в своем блоге серию фотографий, на которых заметны следы крапивницы на ее коже. Артистка решила не скрывать от общественности последствия заболевания и поделилась этими снимками, чтобы выразить свою поддержку людям, сталкивающимся с аналогичной проблемой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.