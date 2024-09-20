«Привет, крапивница!»: у Седоковой сдали нервы из-за развода

Певица Седокова пожаловалась на обострение опасного заболевания из-за стресса

20 сентября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Седокова выложила в своем блоге фотографии с пятнами от крапивницы Фото: Киселев Сергей /Агентство «Москва» Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Об этом она сообщила в своем блоге. «Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию… Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя», — передает слова Седоковой журнала The Voice. Певица выложила в своем блоге фотографии, на которых видны пятна от крапивницы на ее теле. Она открыто поделилась с подписчиками последствиям болезни, чтобы поддержать тех, кто тоже сталкивается с такой проблемой. Приступ крапивницы у исполнительницы произошел из-за стресса в ходе бракоразводного процесса. Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой 7 сентября. В своем блоге она заявила, что не будет выносить напоказ эту ситуацию и сама исправит свои ошибки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Об этом она сообщила в своем блоге. «Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию… Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя», — передает слова Седоковой журнала The Voice. Певица выложила в своем блоге фотографии, на которых видны пятна от крапивницы на ее теле. Она открыто поделилась с подписчиками последствиям болезни, чтобы поддержать тех, кто тоже сталкивается с такой проблемой. Приступ крапивницы у исполнительницы произошел из-за стресса в ходе бракоразводного процесса. Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой 7 сентября. В своем блоге она заявила, что не будет выносить напоказ эту ситуацию и сама исправит свои ошибки.