«Привет, крапивница!»: у Седоковой сдали нервы из-за развода

Певица Седокова пожаловалась на обострение опасного заболевания из-за стресса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Седокова выложила в своем блоге фотографии с пятнами от крапивницы Фото:

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Об этом она сообщила в своем блоге.

«Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию… Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя», — передает слова Седоковой журнала The Voice.

Певица выложила в своем блоге фотографии, на которых видны пятна от крапивницы на ее теле. Она открыто поделилась с подписчиками последствиям болезни, чтобы поддержать тех, кто тоже сталкивается с такой проблемой. Приступ крапивницы у исполнительницы произошел из-за стресса в ходе бракоразводного процесса.

Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой 7 сентября. В своем блоге она заявила, что не будет выносить напоказ эту ситуацию и сама исправит свои ошибки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова пожаловалась на обострение крапивницы из-за стресса после развода. Об этом она сообщила в своем блоге. «Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию… Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя», — передает слова Седоковой журнала The Voice. Певица выложила в своем блоге фотографии, на которых видны пятна от крапивницы на ее теле. Она открыто поделилась с подписчиками последствиям болезни, чтобы поддержать тех, кто тоже сталкивается с такой проблемой. Приступ крапивницы у исполнительницы произошел из-за стресса в ходе бракоразводного процесса. Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой 7 сентября. В своем блоге она заявила, что не будет выносить напоказ эту ситуацию и сама исправит свои ошибки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...