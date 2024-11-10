Пермский школьник задержал пьяного водителя и получил премию МВД

Ученик Менделеевской школы (Пермский край) помог сотрудникам полиции задержать пьяного водителя. За это 12-летний мальчик был награжден премией имени генерал-майора милиции Ивана Мажуры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В номинации „За личный вклад в охрану правопорядка“ отмечен ученик шестого класса Менделеевской средней общеобразовательной школы. Он своевременно сообщил в полицию о водителе, управлявшем автомобилем в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.
Торжественная церемония награждения состоялась 8 ноября. Премию вручают ежегодно по шести номинациям. Награду назвали в честь участника Великой Отечественной войны, генерал-майора милиции Ивана Владимировича Мажуры. Он руководил краевым МВД с 1969 по 1982 годы.
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