Глава СКР взялся за дело подростков, запугавших свердловский поселок

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту жалобы жителей поселка Буланаш (Свердловская область) на группу подростков во главе с 13-летней девочкой, которые запугивают и избивают других детей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения.
Расследование организовали еще 2 ноября. Известно, что 13-летняя девочка из неблагополучной семьи: ее мать отбывает наказание в колонии, а отец просит изолировать ребенка от общества из-за трудного характера. Всего в семье пятеро детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!