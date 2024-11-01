Банда подростков во главе с 13-летней девочкой запугали свердловский поселок

02 ноября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Подростки избивают сверстников и прогуливают школу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители поселка Буланаш Артемовского городского округа (Свердловская область) пожаловались на группу подростков во главе с 13-летней девочкой, которые запугивают и избивают других детей. Вдобавок к этому банда бродяжничает, пропускает школу и выпивает. За дело уже взялись правоохранители, рассказали в региональных СУ СКР и ГУ МВД. «Группа подростков, проживающих в поселке, применяет психологическое и физическое насилие по отношению к другим несовершеннолетним, которые не поддерживают с ними дружеских отношений. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, 13-летняя девочка из неблагополучной семьи: ее мать отбывает наказание в колонии, а отец просит изолировать ребенка от общества из-за трудного характера. Всего в семье пятеро детей. «Трех пытается воспитывать отец, а двое других за причастность к кражам и угонам полицией уже помещены в учреждение закрытого типа», — отметил полковник Горелых. Сотрудники полиции уже установили личность сообщников 13-летней девочки, организована проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Буланаш Артемовского городского округа (Свердловская область) пожаловались на группу подростков во главе с 13-летней девочкой, которые запугивают и избивают других детей. Вдобавок к этому банда бродяжничает, пропускает школу и выпивает. За дело уже взялись правоохранители, рассказали в региональных СУ СКР и ГУ МВД. «Группа подростков, проживающих в поселке, применяет психологическое и физическое насилие по отношению к другим несовершеннолетним, которые не поддерживают с ними дружеских отношений. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, 13-летняя девочка из неблагополучной семьи: ее мать отбывает наказание в колонии, а отец просит изолировать ребенка от общества из-за трудного характера. Всего в семье пятеро детей. «Трех пытается воспитывать отец, а двое других за причастность к кражам и угонам полицией уже помещены в учреждение закрытого типа», — отметил полковник Горелых. Сотрудники полиции уже установили личность сообщников 13-летней девочки, организована проверка.