Семья впавшей в кому челябинки требует проверки оказания медпомощи

12 ноября 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Молодой женщине провели операцию, после которой она впала в кому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске после проведения операции 26-летняя женщина впала в кому. Родным сообщили, что пациентку перенаправят в паллиативный центр. Семья требует провести проверку качества оказания медпомощи и продолжить лечение женщины в других клиниках. «Светлане провели операцию 1 октября, во время которой у нее остановилось сердце на четыре минуты. После успешных реанимационных мероприятий ее ввели в искусственную кому, но затем развилось воспаление легких и отек мозга. Лишь сегодня нам сообщили, что она впала в собственную кому и ее будут транспортировать в паллиативный центр», — сообщила URA.RU сестра женщины Ирина. Супруг пациентки рассказал, что за это время врачи не давали практически никакой информации о ее состоянии. Семье неизвестно, когда именно развилось воспаление легких и отек мозга, в какой момент женщина впала в свою кому. «Нам обещали ее „разбудить“ через несколько дней после введения в искусственную кому, эта дата постоянно откладывалась по разным причинам. Сейчас мы понимаем, что сестру долечат от воспаления легких и переведут в другую больницу, куда нас не пустят. И если раньше мы могли прийти, поговорить с ней, держать ее за руку, то в паллиативном отделении это вряд ли получится», — добавила Ирина. Семья готова самостоятельно привлечь специалистов различного профиля для того, чтобы хоть чем-то помочь пациентке. Также они просят продолжить лечение в клинике мозга в Екатеринбурге либо больнице РЖД. «Нам сказали, что в паллиативном центре за Светой будет уход, но мы вообще не знаем, что будет дальше. Хотим разобраться, что привело ее к такому состоянию, нет ли в действиях врачей ошибки», — говорит Ирина. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. Ответ будет опубликован сразу после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске после проведения операции 26-летняя женщина впала в кому. Родным сообщили, что пациентку перенаправят в паллиативный центр. Семья требует провести проверку качества оказания медпомощи и продолжить лечение женщины в других клиниках. «Светлане провели операцию 1 октября, во время которой у нее остановилось сердце на четыре минуты. После успешных реанимационных мероприятий ее ввели в искусственную кому, но затем развилось воспаление легких и отек мозга. Лишь сегодня нам сообщили, что она впала в собственную кому и ее будут транспортировать в паллиативный центр», — сообщила URA.RU сестра женщины Ирина. Супруг пациентки рассказал, что за это время врачи не давали практически никакой информации о ее состоянии. Семье неизвестно, когда именно развилось воспаление легких и отек мозга, в какой момент женщина впала в свою кому. «Нам обещали ее „разбудить“ через несколько дней после введения в искусственную кому, эта дата постоянно откладывалась по разным причинам. Сейчас мы понимаем, что сестру долечат от воспаления легких и переведут в другую больницу, куда нас не пустят. И если раньше мы могли прийти, поговорить с ней, держать ее за руку, то в паллиативном отделении это вряд ли получится», — добавила Ирина. Семья готова самостоятельно привлечь специалистов различного профиля для того, чтобы хоть чем-то помочь пациентке. Также они просят продолжить лечение в клинике мозга в Екатеринбурге либо больнице РЖД. «Нам сказали, что в паллиативном центре за Светой будет уход, но мы вообще не знаем, что будет дальше. Хотим разобраться, что привело ее к такому состоянию, нет ли в действиях врачей ошибки», — говорит Ирина. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального минздрава. Ответ будет опубликован сразу после получения.