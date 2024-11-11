В Пермском крае появились пункты обогрева и питания населения на случай ЧС

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края созданы пункты обогрева и питания населения. Они предназначены для размещения граждан на время чрезвычайной ситуации, связанной с непогодой или пробками на дорогах. Как следует из распоряжения местной администрации, такие пункты будут расположены на базе закусочных, которые находятся в деревнях Сидоршор и Пруддор.
«Утвердить: Перечень пунктов обогрева и питания населения, пострадавшего в ЧС, вызванных комплексом неблагоприятных метеоусловий и образованием заторов на автодорогах федерального, регионального и местного значения на территории Кудымкарского муниципального округа», — сказано в документе. За пунктами обогрева и питания населения будут закреплены медики. Соответствующее поручение дано главврачу больницы Коми-Пермяцкого округа.
Указанные пункты возьмет под охрану местная полиция. Эвакуацией населения в них на случай ЧС займется предприятие «Автокомфорт».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!