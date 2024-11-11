В Пермском крае появились пункты обогрева и питания населения на случай ЧС

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Застрявшие на дорогах пермяки смогут переждать непогоду в пунктах временного размещения
Застрявшие на дорогах пермяки смогут переждать непогоду в пунктах временного размещения Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края созданы пункты обогрева и питания населения. Они предназначены для размещения граждан на время чрезвычайной ситуации, связанной с непогодой или пробками на дорогах. Как следует из распоряжения местной администрации, такие пункты будут расположены на базе закусочных, которые находятся в деревнях Сидоршор и Пруддор.

«Утвердить: Перечень пунктов обогрева и питания населения, пострадавшего в ЧС, вызванных комплексом неблагоприятных метеоусловий и образованием заторов на автодорогах федерального, регионального и местного значения на территории Кудымкарского муниципального округа», — сказано в документе. За пунктами обогрева и питания населения будут закреплены медики. Соответствующее поручение дано главврачу больницы Коми-Пермяцкого округа.

Указанные пункты возьмет под охрану местная полиция. Эвакуацией населения в них на случай ЧС займется предприятие «Автокомфорт».

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В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края созданы пункты обогрева и питания населения. Они предназначены для размещения граждан на время чрезвычайной ситуации, связанной с непогодой или пробками на дорогах. Как следует из распоряжения местной администрации, такие пункты будут расположены на базе закусочных, которые находятся в деревнях Сидоршор и Пруддор. «Утвердить: Перечень пунктов обогрева и питания населения, пострадавшего в ЧС, вызванных комплексом неблагоприятных метеоусловий и образованием заторов на автодорогах федерального, регионального и местного значения на территории Кудымкарского муниципального округа», — сказано в документе. За пунктами обогрева и питания населения будут закреплены медики. Соответствующее поручение дано главврачу больницы Коми-Пермяцкого округа. Указанные пункты возьмет под охрану местная полиция. Эвакуацией населения в них на случай ЧС займется предприятие «Автокомфорт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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