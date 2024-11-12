Россия сделает выбор между традиционной и «зеленой» энергетикой

Россия не будет перестраивать свою энергетику под «зеленые» стандарты

13 ноября 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Атомная энергетика в России считается чистой и безопасной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На конференции ООН по климату в Баку Россия будет отстаивать перспективы традиционной энергетики (атомные, тепловые и гидроэлектростанции), но на новом технологическом уровне. На высоком уровне РФ на международном мероприятии представит премьер-министр Михаил Мишустин. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью URA.RU подчеркнул, что «зеленые» источники, на которых настаивает Запад, не могут обеспечить устойчивое электроснабжение. Дискуссии вокруг перехода к «зеленой» энергетике на площадке ООН шли давно. В прошлом году на конференции по климату в Дубае принято соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2050 году. Несмотря на подписание документа, споры по этой теме в международном сообществе продолжаются. Вопрос станет одним из основных для обсуждения в Баку, полагает Марат Баширов. «В какой-то момент мы пошли на поводу у западных стандартов, и сегодня даже наш Минэк часто говорит, что надо что-то решать по угольной энергетике, не обращая внимания, что это у нас огромная отрасль, в которой занято большое количество людей. Стандарты нужно пересматривать, и, на мой взгляд, мы сейчас как раз движемся в сторону такого пересмотра», — говорит эксперт. Возобновляемая энергетика не только дорогая, но и на сегодняшний день не способна обеспечить стабильное снабжение, подчеркнул собеседник URA.RU. При выработке энергии ветряком или приливной станцией все равно требуется подключение к традиционному источнику. Поэтому необходимо делать ставку на традиционную энергию с новыми технологиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На конференции ООН по климату в Баку Россия будет отстаивать перспективы традиционной энергетики (атомные, тепловые и гидроэлектростанции), но на новом технологическом уровне. На высоком уровне РФ на международном мероприятии представит премьер-министр Михаил Мишустин. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью URA.RU подчеркнул, что «зеленые» источники, на которых настаивает Запад, не могут обеспечить устойчивое электроснабжение. Дискуссии вокруг перехода к «зеленой» энергетике на площадке ООН шли давно. В прошлом году на конференции по климату в Дубае принято соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2050 году. Несмотря на подписание документа, споры по этой теме в международном сообществе продолжаются. Вопрос станет одним из основных для обсуждения в Баку, полагает Марат Баширов. Возобновляемая энергетика не только дорогая, но и на сегодняшний день не способна обеспечить стабильное снабжение, подчеркнул собеседник URA.RU. При выработке энергии ветряком или приливной станцией все равно требуется подключение к традиционному источнику. Поэтому необходимо делать ставку на традиционную энергию с новыми технологиями.