Какие заявления готовит Россия на конференцию ООН в Баку

Они приведут к отказу от правил, навязанных США

13 ноября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Вопросы из повестки конференции ООН в Баку обсуждались и на саммите БРИКС в Казани, отмечает Марат Баширов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия объединит усилия с дружественными странами, чтобы отстоять свое видение развития промышленности и энергетики. 13 ноября в конференции ООН по климату примет участие премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что решения, принятые на конференции, определят правила развития экономик стран в ближайшие десятилетия. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью URA.RU отметил, что дискуссия по климату покажет, насколько экономика будущего и сама ООН смогут стать независимыми от влияния США. Болота изменят расклад — В предыдущие годы делегацию страны возглавлял советник президента Руслан Эдельгериев. В этот раз Россию на конференции ООН по климату представит премьер-министр Михаил Мишустин. С чем связано повышение уровня российского представительства на мероприятии? Что в нем особенного в этом году? Страны много спорят о методике учета выбросов углекислого газа и расчета квот на них, говорит Марат Баширов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Многие вопросы из повестки этой конференции обсуждались в Казани на саммите БРИКС, и они требуют определенного развития уже в рамках мероприятия в Баку. Очевидно, с этим связано решение Владимира Путина отправить в Баку Мишустина. Сам выбор Азербайджана в качестве места проведения не вызывает вопросов, есть определенная ротация, и Баку в эту логику вписывается. Повестка в целом остается прежней — это вопросы климатических изменений и меры, которые можно принять в плане развития технологий, особенно в части учета выбросов углекислого газа. Идет много споров по методике учета. Россия считает, что следует включать в квоты не только леса, но и болота, которые вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ, и занимают в стране огромные территории. В Томской области самые большие болота в мире. Эта методика расходится с той, которую предлагают западные страны, и нужно договариваться. Китай также очень глубоко в этой повестке, для него вопросы учета выбросов связаны с эффективностью производств и конкурентоспособностью. США обвиняют КНР в несоблюдении общемировых экологических стандартов производства и удешевлении себестоимости за счет экономии на этом. Этот вопрос тоже требует серьезного обсуждения. Думаю, дружественные нам страны на конференции также представят руководители высокого уровня, и это согласовано с ними. Чтобы отстаивать общие интересы, нужно выступать с консолидированной позицией. Поэтому могут быть какие-то общие заявления. Германия закрыла все атомные электростанции, а Россия считает их самыми экологичными, рассказывает Марат Баширов Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Зеленая» повестка связана не только с промышленным производством, но и с энергетикой. У стран разные подходы к использованию атомной энергии. Германия, например, просто закрыла свои АЭС, а Россия настаивает на том, что они самые экологичные. Та же ситуация и с гидроэлектростанциями: кто-то считает, что производство энергии таким способом и строительство гидросооружений вредит природе, РФ придерживается позиции, что это безопасно для окружающей среды. А самое спорное направление — это уголь. С одной стороны, европейские страны закрывают угольные станции, с другой, в Китае, Индии, Японии их строят, хотя и более современные, и в мире потребление этого ресурса растет. Новые технологии позволяют производить энергию из угля более эффективно и с гораздо меньшей выработкой золы. — В прошлом году на конференции в Дубае принято соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2050 году. Насколько это решенный вопрос, и какой позиции здесь придерживается Россия? — В какой-то момент мы пошли на поводу у западных стандартов, и сегодня даже наш Минэк часто говорит, что надо что-то решать по угольной энергетике, не обращая внимания, что это у нас огромная отрасль, в которой занято большое количество людей. Стандарты нужно пересматривать, и, на мой взгляд, мы сейчас как раз движемся в сторону такого пересмотра. Потому что ясно, что та самая «зеленая» возобновляемая энергетика на сегодняшний день не способна обеспечить устойчивое электроснабжение, не говоря уже, что это дорого. Когда используется приливная, ветряная энергия, выработка нестабильная. Кроме того, любой возобновляемый источник все равно требует снабжения от традиционных источников. Ни один ветряк не будет работать, если к нему не подведено стабильное электричество. Поэтому нужно двигаться в сторону традиционной энергетики, но на новом технологическом уровне. Реформа РАО ЕЭС в России нацелена на то, чтобы перевести как можно больше тепловых станций на газ и повысить их КПД — это было правильное решение, которое обеспечило снижение цены электроэнергии в стране. Экология равно политика Ветряки не будут работать, если их не подключить к стабильным источникам энергии, подчеркнул Марат Баширов Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Конференцию хотели провести в Болгарии, но Россия пригрозила заблокировать это решение, так как Болгария — страна Евросоюза. Насколько удачным вариантом для РФ в этом отношении является Азербайджан? — Азербайджан не только не входит в ЕС, но и стремится вступить в БРИКС и является дружественной нам страной. Россия последовательна в том, что поддержала проведение мероприятия в Баку. — Армения тоже предлагала свою кандидатуру для проведения конференции, но в итоге сняла ее и поддержала Баку. Между тем, в Ереване до последнего заявляли, что еще не приняли решение, будут ли участвовать в мероприятии. Может ли конференция ООН стать очередным шагом к нормализации армяно-азербайджанских отношений? — Это двусторонние отношения, и международные организации к ним прямого отношения не имеют. То, что Армения уступила право проведения конференции Азербайджану, на мой взгляд, связано с тем, что Баку организационно более к этому готов. Нужно принять огромное количество делегаций, где-то их расселять, обеспечить логистику, безопасность. Частота контактов российского и азербайджанского руководства говорит об обширной совместной повестке, объясняет Марат Баширов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Владимир Путин в этом году пять раз встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в том числе на саммите БРИКС. Михаил Мишустин в марте посещал Баку, а также проводил телефонные переговоры с азербайджанским премьером. О чем говорит такая частота контактов руководства двух стран? — Об очень обширной совместной повестке. В нее входят, в том числе, энергетические проекты, вопросы развития транспортных коридоров, которые фактически уже подошли к Каспию. Индия взяла в аренду порт на юге Ирана, оттуда строится железная дорога, с нашей стороны она уже достроена. Следующим этапом будет Зангезурский коридор, проходящий по территории Армении, Азербайджана, Турции и Черному морю. Вернуть в стандарты ООН — На саммите БРИКС в Казани Путин назвал символичным его проведение в День ООН. Может ли БРИКС с учетом ее развития взять на себя часть функций Организации объединенных наций? Генсек ООН Антониу Гутерриш (на фото), посетив саммит ООН в Казани, показал, что он не очередной госслужащий администрации США, отметил Марат Баширов Фото: Пресс-служба Совета Федерации — Такой цели нет. БРИКС — это организация, созданная для экономического, транспортного взаимодействия, промышленной кооперации, взаиморасчетов. А ООН — это в первую очередь стандарты международных отношений, обсуждение повестки, общей для всех стран. И БРИКС придерживается позиции, что ООН должна оставаться площадкой для решения тех задач, которые были определены при ее создании. Сейчас США своими односторонними действиями это влияние Организации объединенных наций разрушают, как произошло и со Всемирной торговой организацией, которая создавалась как регулятор. ООН объединяет множество организаций, курирующих определенные направления. По той же экологии они задавали определенные стандарты, которые американцы перестраивают под себя. Можно также вспомнить Всемирную организацию здравоохранения, которая также входит в систему ООН, но в период COVID-19 США начали продавливать свои стандарты борьбы с пандемией. Россия тогда пошла своим путем, разработала свои вакцины, которые оказались лучше. А ВОЗ пошла на поводу у американских фармкомпаний и продвигала их препараты. Российскую делегацию на конференции в Баку возглавит премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU Поэтому БРИКС придерживается позиции, что нужно вернуть международные организации в тот вид, в котором они задумывались. А сама решает такие вопросы, как, например, создание аналога системы SWIFT, которые позволит производить расчеты и вести их учет в национальных валютах. — На том же саммите в Казани Путин заявил, что ООН должна расширять представленность стран Азии, Африки, Латинской Америки в своих ключевых органах, таких как Совет безопасности. — С момента создания ООН многое изменилось, и это должно отражаться на работе Совбеза. Например, такие страны, как Бразилия или Индонезия, имеют сильную экономику и вес в новом мировом порядке. Но сейчас они могут оказаться членами Совета безопасности ООН только на ротационной основе, и речь идет о том, чтобы сделать их членство постоянным с учетом возросшей значимости. — Что отражает визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию на саммит БРИКС, несмотря на критику на Западе? Новость по теме Путин рассказал о последствиях глобального потепления для России — Гутерриш приехал, потому что он ответственный человек. Его избрали на эту должность, и он должен поддерживать дух ООН, защищать ее стандарты. Для организации есть два варианта — признать главенствующую роль США или выбрать путь, которые декларирует БРИКС. И генеральный секретарь, понимая, что в саммите в Казани планируют участвовать десятки стран, и они выступают за возвращение ООН тех принципов, которые изначально закладывались, просто обязан был приехать. Иначе получилось бы, что он очередной госслужащий администрации президента США, а это не так. — Может ли участие российского руководства в предстоящей конференции по климату способствовать дальнейшему выстраиванию того диалога с ООН, который наметился на саммите БРИКС? — Конечно, представители ООН там будут, и, если они будут справедливы в своей экспертной оценке тех подходов, которые заявляет Россия, сближение продолжится. Если они будут стоять на двуличной позиции, которой придерживаются Соединенные Штаты, мы будем, что называется, продолжать диалог. В любом случае проблемы не решаются молча, их нужно обсуждать, даже если это длится десятилетиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия объединит усилия с дружественными странами, чтобы отстоять свое видение развития промышленности и энергетики. 13 ноября в конференции ООН по климату примет участие премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что решения, принятые на конференции, определят правила развития экономик стран в ближайшие десятилетия. Профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью URA.RU отметил, что дискуссия по климату покажет, насколько экономика будущего и сама ООН смогут стать независимыми от влияния США. — В предыдущие годы делегацию страны возглавлял советник президента Руслан Эдельгериев. В этот раз Россию на конференции ООН по климату представит премьер-министр Михаил Мишустин. С чем связано повышение уровня российского представительства на мероприятии? Что в нем особенного в этом году? — Многие вопросы из повестки этой конференции обсуждались в Казани на саммите БРИКС, и они требуют определенного развития уже в рамках мероприятия в Баку. Очевидно, с этим связано решение Владимира Путина отправить в Баку Мишустина. Сам выбор Азербайджана в качестве места проведения не вызывает вопросов, есть определенная ротация, и Баку в эту логику вписывается. Повестка в целом остается прежней — это вопросы климатических изменений и меры, которые можно принять в плане развития технологий, особенно в части учета выбросов углекислого газа. Идет много споров по методике учета. Россия считает, что следует включать в квоты не только леса, но и болота, которые вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ, и занимают в стране огромные территории. В Томской области самые большие болота в мире. Эта методика расходится с той, которую предлагают западные страны, и нужно договариваться. Китай также очень глубоко в этой повестке, для него вопросы учета выбросов связаны с эффективностью производств и конкурентоспособностью. США обвиняют КНР в несоблюдении общемировых экологических стандартов производства и удешевлении себестоимости за счет экономии на этом. Этот вопрос тоже требует серьезного обсуждения. Думаю, дружественные нам страны на конференции также представят руководители высокого уровня, и это согласовано с ними. Чтобы отстаивать общие интересы, нужно выступать с консолидированной позицией. Поэтому могут быть какие-то общие заявления. «Зеленая» повестка связана не только с промышленным производством, но и с энергетикой. У стран разные подходы к использованию атомной энергии. Германия, например, просто закрыла свои АЭС, а Россия настаивает на том, что они самые экологичные. Та же ситуация и с гидроэлектростанциями: кто-то считает, что производство энергии таким способом и строительство гидросооружений вредит природе, РФ придерживается позиции, что это безопасно для окружающей среды. А самое спорное направление — это уголь. С одной стороны, европейские страны закрывают угольные станции, с другой, в Китае, Индии, Японии их строят, хотя и более современные, и в мире потребление этого ресурса растет. Новые технологии позволяют производить энергию из угля более эффективно и с гораздо меньшей выработкой золы. — В прошлом году на конференции в Дубае принято соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2050 году. Насколько это решенный вопрос, и какой позиции здесь придерживается Россия? — В какой-то момент мы пошли на поводу у западных стандартов, и сегодня даже наш Минэк часто говорит, что надо что-то решать по угольной энергетике, не обращая внимания, что это у нас огромная отрасль, в которой занято большое количество людей. Стандарты нужно пересматривать, и, на мой взгляд, мы сейчас как раз движемся в сторону такого пересмотра. Потому что ясно, что та самая «зеленая» возобновляемая энергетика на сегодняшний день не способна обеспечить устойчивое электроснабжение, не говоря уже, что это дорого. Когда используется приливная, ветряная энергия, выработка нестабильная. Кроме того, любой возобновляемый источник все равно требует снабжения от традиционных источников. Ни один ветряк не будет работать, если к нему не подведено стабильное электричество. Поэтому нужно двигаться в сторону традиционной энергетики, но на новом технологическом уровне. Реформа РАО ЕЭС в России нацелена на то, чтобы перевести как можно больше тепловых станций на газ и повысить их КПД — это было правильное решение, которое обеспечило снижение цены электроэнергии в стране. — Конференцию хотели провести в Болгарии, но Россия пригрозила заблокировать это решение, так как Болгария — страна Евросоюза. Насколько удачным вариантом для РФ в этом отношении является Азербайджан? — Азербайджан не только не входит в ЕС, но и стремится вступить в БРИКС и является дружественной нам страной. Россия последовательна в том, что поддержала проведение мероприятия в Баку. — Армения тоже предлагала свою кандидатуру для проведения конференции, но в итоге сняла ее и поддержала Баку. Между тем, в Ереване до последнего заявляли, что еще не приняли решение, будут ли участвовать в мероприятии. Может ли конференция ООН стать очередным шагом к нормализации армяно-азербайджанских отношений? — Это двусторонние отношения, и международные организации к ним прямого отношения не имеют. То, что Армения уступила право проведения конференции Азербайджану, на мой взгляд, связано с тем, что Баку организационно более к этому готов. Нужно принять огромное количество делегаций, где-то их расселять, обеспечить логистику, безопасность. — Владимир Путин в этом году пять раз встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в том числе на саммите БРИКС. Михаил Мишустин в марте посещал Баку, а также проводил телефонные переговоры с азербайджанским премьером. О чем говорит такая частота контактов руководства двух стран? — Об очень обширной совместной повестке. В нее входят, в том числе, энергетические проекты, вопросы развития транспортных коридоров, которые фактически уже подошли к Каспию. Индия взяла в аренду порт на юге Ирана, оттуда строится железная дорога, с нашей стороны она уже достроена. Следующим этапом будет Зангезурский коридор, проходящий по территории Армении, Азербайджана, Турции и Черному морю. — На саммите БРИКС в Казани Путин назвал символичным его проведение в День ООН. Может ли БРИКС с учетом ее развития взять на себя часть функций Организации объединенных наций? — Такой цели нет. БРИКС — это организация, созданная для экономического, транспортного взаимодействия, промышленной кооперации, взаиморасчетов. А ООН — это в первую очередь стандарты международных отношений, обсуждение повестки, общей для всех стран. И БРИКС придерживается позиции, что ООН должна оставаться площадкой для решения тех задач, которые были определены при ее создании. Сейчас США своими односторонними действиями это влияние Организации объединенных наций разрушают, как произошло и со Всемирной торговой организацией, которая создавалась как регулятор. ООН объединяет множество организаций, курирующих определенные направления. По той же экологии они задавали определенные стандарты, которые американцы перестраивают под себя. Можно также вспомнить Всемирную организацию здравоохранения, которая также входит в систему ООН, но в период COVID-19 США начали продавливать свои стандарты борьбы с пандемией. Россия тогда пошла своим путем, разработала свои вакцины, которые оказались лучше. А ВОЗ пошла на поводу у американских фармкомпаний и продвигала их препараты. Поэтому БРИКС придерживается позиции, что нужно вернуть международные организации в тот вид, в котором они задумывались. А сама решает такие вопросы, как, например, создание аналога системы SWIFT, которые позволит производить расчеты и вести их учет в национальных валютах. — На том же саммите в Казани Путин заявил, что ООН должна расширять представленность стран Азии, Африки, Латинской Америки в своих ключевых органах, таких как Совет безопасности. — С момента создания ООН многое изменилось, и это должно отражаться на работе Совбеза. Например, такие страны, как Бразилия или Индонезия, имеют сильную экономику и вес в новом мировом порядке. Но сейчас они могут оказаться членами Совета безопасности ООН только на ротационной основе, и речь идет о том, чтобы сделать их членство постоянным с учетом возросшей значимости. — Что отражает визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию на саммит БРИКС, несмотря на критику на Западе? — Гутерриш приехал, потому что он ответственный человек. Его избрали на эту должность, и он должен поддерживать дух ООН, защищать ее стандарты. Для организации есть два варианта — признать главенствующую роль США или выбрать путь, которые декларирует БРИКС. И генеральный секретарь, понимая, что в саммите в Казани планируют участвовать десятки стран, и они выступают за возвращение ООН тех принципов, которые изначально закладывались, просто обязан был приехать. Иначе получилось бы, что он очередной госслужащий администрации президента США, а это не так. — Может ли участие российского руководства в предстоящей конференции по климату способствовать дальнейшему выстраиванию того диалога с ООН, который наметился на саммите БРИКС? — Конечно, представители ООН там будут, и, если они будут справедливы в своей экспертной оценке тех подходов, которые заявляет Россия, сближение продолжится. Если они будут стоять на двуличной позиции, которой придерживаются Соединенные Штаты, мы будем, что называется, продолжать диалог. В любом случае проблемы не решаются молча, их нужно обсуждать, даже если это длится десятилетиями.