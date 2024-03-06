Россия опередила Турцию после выборов в Баку

Партнерство с Азербайджаном обещает быть сложным, но результативным

06 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал выстраивать диалог с Баку после избрания Ильхама Алиева на пятый президентский срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия стала первой страной, чей официальный представитель прилетел в Баку после досрочных президентских выборов — пятых — для Ильхама Алиева. Диалог начал выстраивать премьер-министр Михаил Мишустин, который в течение двух дней вел переговоры по развитию экономических связей. Азербайджан — не самый простой партнер России, пояснили URA.RU эксперты. Вместе с тем, по их мнению, это партнер, который готов сотрудничать на взаимовыгодных условиях, а не жить в кредит или за счет подарков РФ. Михаил Мишустин почтил память родителей действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева: Гейдара (первого президента) и Зарифы Алиевых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Второй день визита Михаила Мишустина в Баку начался с мемориальных мероприятий. Мишустин возложил венки к могиле первого президента Азербайджана Гейдара Алиева и его жены Зарифы Алиевой (родителям действующего президента Ильхама Алиева), и к монументу павшим героям. После состоялась его встреча с действующим главой государства Ильхамом Алиевым, который ровно месяц назад убедительно победил на внеочередных президентских выборах. Мишустин стал первым официальным лицом другого государства, который прилетел в Баку с визитом. «Хочу вас заверить, что абсолютно все те решения, которые есть между вами и президентом России, находятся на постоянном контроле. Мы думаем о совместном проекте в области транспортного машиностроения, есть перспективное направление взаимных технологических крупных инновационных проектов, работаем по сельскому хозяйству. У нас есть ряд вопросов по фармацевтике, и вчера с премьер-министром договорились об усилении здесь работы», — отметил Мишустин. По словам премьера, взаимный товарооборот вырос в пять раз. Во многом это благодаря увеличению пропускной способности приграничных пунктов, а также развитию транспортного коридора «Север — Юг». «Предстоит много сделать, чтобы на участках не осталось узких мест», — заявил премьер. Мишустин заверил, что Россия готова и дальше развивать сотрудничество, в том числе в культурной сфере, и поблагодарил за теплый прием. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Михаила Мишустина в своей резиденции Фото: Официальный сайт Правительства РФ Президент Алиев назвал результаты совместного сотрудничества России и Азербайджана удовлетворительными. Показатели товарооборота в 4 млрд долларов — это не предел, по его словам. «По итогам этого года мы увидим еще больший рост. Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Мы друг друга дополняем, — отметил Алиев. — Дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. Сегодня они вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию. Наше союзническое взаимодействие будет на благо наших народов. Это является важным фактором региональной стабильности и безопасности». Радушный прием, благоприятный настрой и готовность к сотрудничеству азербайджанской стороны не означают, что Баку — простой и удобный для Москвы партнер, и что переговоры проходят, как говорится, на одном дыхании, отмечает ряд экспертов. Азербайджан — самостоятельная страна, пояснил URA.RU проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Там очень сильная авторитарная власть. Алиев будет маневрировать между Россией и Западом, так как понимает, что сотрудничество с Москвой — это своеобразная метка для западных стран», — отметил Сафонов. Михаил Мишустин в Баку побывал еще и в драмтеатре, где как раз шла репетиция нового спектакля «Восемь любящих женщин» Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом Азербайджан широко пользуется возможностями, которые у него открылись в связи с санкциями Запада в отношении России, говорит ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов. Москва вынуждена считаться с этой позицией, поскольку понимает, что требовать от Баку чего-то большего не вправе, да и это может только ухудшить отношения, чего нельзя допустить. «Каких-то неприемлемых действий со стороны Баку мы не видим, — говорит Ярлыкапов. — Да, Азербайджан занимает ниши на рынке энергоносителей, которые раньше занимала Россия. Но это нормально: если не он, кто-то другой займет. Были утечки, что Баку помогает Украине, как и его ближайший союзник Турция, но этот вопрос замяли: мы видим только поставки гуманитарной помощи». В окружении такого количества прекрасных дам и в преддверие 8 Марта Михаил Мишустин не мог обойтись без букетов нежных роз Фото: Владимир Андреев © URA.RU С Турцией (она стала первой страной, куда президент Ильхам Алиев отправился с официальным визитом после февральских выборов), как и с Россией, Азербайджан, действительно, имеет союзнический договор, поясняет доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. Но в 2020 году именно РФ помогла урегулировать разгоревшуюся войну между Баку и Ереваном за Карабах. Поэтому, убежден политолог, оба союзника в равной степени важны для Азербайджана и занимают серьезное место в его внешней политике. «Более того, Баку испытывает серьезное давление со стороны Запада, прежде всего, Франции и США (отметил, что 18 февраля президент Алиев в Германии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встречался с канцлером Олафом Шольцем, — ред.). На этом треке позиции Москвы и Баку полностью совпадают — они против внешнего вмешательства в свои внутренние дела», — отметил Ниязов. Диалог с Баку всегда непростой, но это диалог на взаимовыгодных условиях и равноправной основе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России главное преимущество партнерства с Азербайджаном, по мнению Ниязова, в том, что это взаимовыгодное партнерство. «Баку готов и продавать России свои товары, и платить России за то, что покупает (ту же древесину, стройматериалы, которых много потребуется для восстановления Карабаха, пшеницу и т. д.). Не в кредит, не в будущем [как та же Армения и ряд других стран-союзников по ЕАЭС], а сразу, живыми деньгами — это касается и военной техники, и оборудования, и другой продукции, — пояснил Ниязи Ниязов. — Дискуссионные, сложные вопросы, конечно, есть в отношениях Москвы и Баку, но, как показывает опыт, власти ищут и, как правило, находят выход и их решение». Серьезных противоречий в экономической политике между Россией и Азербайджаном не видит и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Но вот насколько они устойчивы под влиянием различных политических факторов — вопрос открытый, считает политолог. «Москва исходит из того, что противоречия можно не обострять. По крайней мере, сейчас. Например, сотрудничество с Украиной. Конечно, никто не будет этот вопрос выносить на публику, и это не тема визита премьера Мишустина в Баку, — убежден Силаев. — Но для российских властей понятно, что эта позиция Азербайджана повторяет позицию Турции. Хотя турецкая внешняя политика — это некое лихорадочное использование открывшихся в связи с СВО возможностей, рисковое. Азербайджан же все-таки ведет себя более сдержанно». Статья по теме Россия меняет ориентиры на Южном Кавказе Москва и Баку всегда находили решение острых вопросов, так, убежден зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, будет и сейчас. «У нас очень серьезный двусторонний диалог с Азербайджаном, в том числе экономический — по линии правительств, — отметил Климов. — Любой диалог с государством, тем более если оно суверенное (а и Россия, и Азербайджан таковыми являются), — это не так просто, как кажется. Но я бы не называл его сложным в том смысле, который иногда вкладывают в это слово. Это нормальный диалог — уважительный, взаимовыгодный. Технические вопросы, проблемные темы иногда возникают, но все решается». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия стала первой страной, чей официальный представитель прилетел в Баку после досрочных президентских выборов — пятых — для Ильхама Алиева. Диалог начал выстраивать премьер-министр Михаил Мишустин, который в течение двух дней вел переговоры по развитию экономических связей. Азербайджан — не самый простой партнер России, пояснили URA.RU эксперты. Вместе с тем, по их мнению, это партнер, который готов сотрудничать на взаимовыгодных условиях, а не жить в кредит или за счет подарков РФ. Второй день визита Михаила Мишустина в Баку начался с мемориальных мероприятий. Мишустин возложил венки к могиле первого президента Азербайджана Гейдара Алиева и его жены Зарифы Алиевой (родителям действующего президента Ильхама Алиева), и к монументу павшим героям. После состоялась его встреча с действующим главой государства Ильхамом Алиевым, который ровно месяц назад убедительно победил на внеочередных президентских выборах. Мишустин стал первым официальным лицом другого государства, который прилетел в Баку с визитом. «Хочу вас заверить, что абсолютно все те решения, которые есть между вами и президентом России, находятся на постоянном контроле. По словам премьера, взаимный товарооборот вырос в пять раз. Во многом это благодаря увеличению пропускной способности приграничных пунктов, а также развитию транспортного коридора «Север — Юг». «Предстоит много сделать, чтобы на участках не осталось узких мест», — заявил премьер. Мишустин заверил, что Россия готова и дальше развивать сотрудничество, в том числе в культурной сфере, и поблагодарил за теплый прием. Президент Алиев назвал результаты совместного сотрудничества России и Азербайджана удовлетворительными. Показатели товарооборота в 4 млрд долларов — это не предел, по его словам. «По итогам этого года мы увидим еще больший рост. Рад, что реализуются проекты промышленной кооперации. Мы друг друга дополняем, — отметил Алиев. — Дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. Сегодня они вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию. Наше союзническое взаимодействие будет на благо наших народов. Это является важным фактором региональной стабильности и безопасности». Радушный прием, благоприятный настрой и готовность к сотрудничеству азербайджанской стороны не означают, что Баку — простой и удобный для Москвы партнер, и что переговоры проходят, как говорится, на одном дыхании, отмечает ряд экспертов. Азербайджан — самостоятельная страна, пояснил URA.RU проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. При этом Азербайджан широко пользуется возможностями, которые у него открылись в связи с санкциями Запада в отношении России, говорит ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов. Москва вынуждена считаться с этой позицией, поскольку понимает, что требовать от Баку чего-то большего не вправе, да и это может только ухудшить отношения, чего нельзя допустить. «Каких-то неприемлемых действий со стороны Баку мы не видим, — говорит Ярлыкапов. — Да, Азербайджан занимает ниши на рынке энергоносителей, которые раньше занимала Россия. Но это нормально: если не он, кто-то другой займет. Были утечки, что Баку помогает Украине, как и его ближайший союзник Турция, но этот вопрос замяли: мы видим только поставки гуманитарной помощи». С Турцией (она стала первой страной, куда президент Ильхам Алиев отправился с официальным визитом после февральских выборов), как и с Россией, Азербайджан, действительно, имеет союзнический договор, поясняет доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. Но в 2020 году именно РФ помогла урегулировать разгоревшуюся войну между Баку и Ереваном за Карабах. Поэтому, убежден политолог, оба союзника в равной степени важны для Азербайджана и занимают серьезное место в его внешней политике. Для России главное преимущество партнерства с Азербайджаном, по мнению Ниязова, в том, что это взаимовыгодное партнерство. «Баку готов и продавать России свои товары, и платить России за то, что покупает (ту же древесину, стройматериалы, которых много потребуется для восстановления Карабаха, пшеницу и т. д.). Не в кредит, не в будущем [как та же Армения и ряд других стран-союзников по ЕАЭС], а сразу, живыми деньгами — это касается и военной техники, и оборудования, и другой продукции, — пояснил Ниязи Ниязов. — Дискуссионные, сложные вопросы, конечно, есть в отношениях Москвы и Баку, но, как показывает опыт, власти ищут и, как правило, находят выход и их решение». Серьезных противоречий в экономической политике между Россией и Азербайджаном не видит и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Но вот насколько они устойчивы под влиянием различных политических факторов — вопрос открытый, считает политолог. Москва и Баку всегда находили решение острых вопросов, так, убежден зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, будет и сейчас. «У нас очень серьезный двусторонний диалог с Азербайджаном, в том числе экономический — по линии правительств, — отметил Климов. — Любой диалог с государством, тем более если оно суверенное (а и Россия, и Азербайджан таковыми являются), — это не так просто, как кажется. Но я бы не называл его сложным в том смысле, который иногда вкладывают в это слово. Это нормальный диалог — уважительный, взаимовыгодный. Технические вопросы, проблемные темы иногда возникают, но все решается».