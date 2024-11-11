В Перми возбуждено уголовное дело после сообщений о «банде педофилов»

В Перми возбуждено уголовное дело после публикаций в соцсетях, в которых сообщалось о деятельности в краевой столице «банды педофилов». Речь об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
«Возбуждено уголовное дело. Идет расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее возбудить дело потребовал руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Сообщение о том, что в Перми «завелась банда педофилов», которая якобы шантажирует несовершеннолетних интимными видео, разместила в своем telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она добавила, что ей об этом анонимно рассказали пользователи. После этого правоохранительные органы инициировали проверки.
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