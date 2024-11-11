В Перми возбуждено уголовное дело после сообщений о «банде педофилов»

В Перми возбудили дело после данных о шантаже несовершеннолетних интимными видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело возбудили после появления публикаций в соцсетях
Уголовное дело возбудили после появления публикаций в соцсетях Фото:

В Перми возбуждено уголовное дело после публикаций в соцсетях, в которых сообщалось о деятельности в краевой столице «банды педофилов». Речь об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

«Возбуждено уголовное дело. Идет расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее возбудить дело потребовал руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сообщение о том, что в Перми «завелась банда педофилов», которая якобы шантажирует несовершеннолетних интимными видео, разместила в своем telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она добавила, что ей об этом анонимно рассказали пользователи. После этого правоохранительные органы инициировали проверки.

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В Перми возбуждено уголовное дело после публикаций в соцсетях, в которых сообщалось о деятельности в краевой столице «банды педофилов». Речь об изготовлении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. «Возбуждено уголовное дело. Идет расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее возбудить дело потребовал руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Сообщение о том, что в Перми «завелась банда педофилов», которая якобы шантажирует несовершеннолетних интимными видео, разместила в своем telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она добавила, что ей об этом анонимно рассказали пользователи. После этого правоохранительные органы инициировали проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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