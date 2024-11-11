В пермской пятиэтажке сгорела квартира

Пострадавших нет
В Перми в микрорайоне Железнодорожный загорелась квартира в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
«Загорелась квартира в доме на улице Вагонная на третьем этаже пятиэтажки на десяти квадратных метрах. Газодымозащитники спасли двух человек с пятого этажа», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
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