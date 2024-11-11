В пермской пятиэтажке сгорела квартира

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В Перми в микрорайоне Железнодорожный загорелась квартира в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

«Загорелась квартира в доме на улице Вагонная на третьем этаже пятиэтажки на десяти квадратных метрах. Газодымозащитники спасли двух человек с пятого этажа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

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В Перми в микрорайоне Железнодорожный загорелась квартира в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. «Загорелась квартира в доме на улице Вагонная на третьем этаже пятиэтажки на десяти квадратных метрах. Газодымозащитники спасли двух человек с пятого этажа», — сказано в сообщении. Уточняется, что пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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