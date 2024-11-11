11 ноября 2024

Росимущество пытается изъять собственность бывшего завода Heineken

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу состоится 15 ноября
Суд по делу состоится 15 ноября Фото:

Арбитражный суд Иркутской области 15 ноября рассмотрит дело по иску Росимущества об изъятии собственности у холдинга «Объединенные пивоварни». Компания владеет активами, ранее принадлежавшими покинувшей Россию компании Heineken. Сведения об этом содержатся в досье арбитражного иска.

«Предметом иска является требование передачи гражданских оборонных сооружений. Они находятся на территории Иркутского пивобезалкогольного комбината (ранее известного как „Пивоварня Хейнекен Байкал“— прим. URA.RU), который входит в состав пивоваренного холдинга», — пишут «Ведомости».

По данным издания, которое ссылается на близкого к одной из сторон собеседника, общая площадь спорных объектов составляет порядка 160 квадратных метров. Однако детали о характере данных сооружений не сообщаются.

Ранее URA.RU писало о том, что пошлины на импортное пиво могут увеличиться в 10 раз. Холдинг «Объединенные пивоварни» предложил повысить их в 2025 году до 1,5 евро за литр.

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Арбитражный суд Иркутской области 15 ноября рассмотрит дело по иску Росимущества об изъятии собственности у холдинга «Объединенные пивоварни». Компания владеет активами, ранее принадлежавшими покинувшей Россию компании Heineken. Сведения об этом содержатся в досье арбитражного иска. «Предметом иска является требование передачи гражданских оборонных сооружений. Они находятся на территории Иркутского пивобезалкогольного комбината (ранее известного как „Пивоварня Хейнекен Байкал“— прим. URA.RU), который входит в состав пивоваренного холдинга», — пишут «Ведомости». По данным издания, которое ссылается на близкого к одной из сторон собеседника, общая площадь спорных объектов составляет порядка 160 квадратных метров. Однако детали о характере данных сооружений не сообщаются. Ранее URA.RU писало о том, что пошлины на импортное пиво могут увеличиться в 10 раз. Холдинг «Объединенные пивоварни» предложил повысить их в 2025 году до 1,5 евро за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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