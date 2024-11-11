11 ноября 2024

Губернатор ХМАО Кухарук назвал неэффективными льготы для НКО, МСП, религиозным организациям и IT. Инсайд

Кухарук раскритиковал эффективность снижения налоговых ставок НКО, МСП и IT
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО заявил о неэффективности ряда налоговых льгот
Губернатор ХМАО заявил о неэффективности ряда налоговых льгот Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук направил в окружную думу аналитику по неэффективным налоговым льготам. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, в список нерезультативных попало снижение налоговых ставок социально ориентированным НКО, религиозным организациям, IT-специалистам и малому бизнесу.

«Пониженные на 1% налоговой ставки для социально ориентированных НКО и религиозных организаций показали нулевой коэффициент результативности. Оба направления по госпрограмме курирует департамент молодежной политики. Кроме того, неэффективными признаны налоговые льготы для малых и средних предприятий: пониженная ставка для ИП, социального предпринимательства и бизнесменов-новичков — за эти направления отвечает департамент экономики. В список также попали региональные льготы айтишникам», — сообщил инсайдер.

По словам источника Кухарук направил аналитику депутатам, чтобы обсудить эти вопросы на заседании думы. «При этом, парламентарии неоднократно заявляли о неэффективных мерах поддержки в той или иной сфере, и теперь ожидают, что эти льготы будут пересмотрены», — отметил инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук направил в окружную думу аналитику по неэффективным налоговым льготам. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, в список нерезультативных попало снижение налоговых ставок социально ориентированным НКО, религиозным организациям, IT-специалистам и малому бизнесу. «Пониженные на 1% налоговой ставки для социально ориентированных НКО и религиозных организаций показали нулевой коэффициент результативности. Оба направления по госпрограмме курирует департамент молодежной политики. Кроме того, неэффективными признаны налоговые льготы для малых и средних предприятий: пониженная ставка для ИП, социального предпринимательства и бизнесменов-новичков — за эти направления отвечает департамент экономики. В список также попали региональные льготы айтишникам», — сообщил инсайдер. По словам источника Кухарук направил аналитику депутатам, чтобы обсудить эти вопросы на заседании думы. «При этом, парламентарии неоднократно заявляли о неэффективных мерах поддержки в той или иной сфере, и теперь ожидают, что эти льготы будут пересмотрены», — отметил инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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