Губернатор ХМАО Руслан Кухарук направил в окружную думу аналитику по неэффективным налоговым льготам. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, в список нерезультативных попало снижение налоговых ставок социально ориентированным НКО, религиозным организациям, IT-специалистам и малому бизнесу.
«Пониженные на 1% налоговой ставки для социально ориентированных НКО и религиозных организаций показали нулевой коэффициент результативности. Оба направления по госпрограмме курирует департамент молодежной политики. Кроме того, неэффективными признаны налоговые льготы для малых и средних предприятий: пониженная ставка для ИП, социального предпринимательства и бизнесменов-новичков — за эти направления отвечает департамент экономики. В список также попали региональные льготы айтишникам», — сообщил инсайдер.
По словам источника Кухарук направил аналитику депутатам, чтобы обсудить эти вопросы на заседании думы. «При этом, парламентарии неоднократно заявляли о неэффективных мерах поддержки в той или иной сфере, и теперь ожидают, что эти льготы будут пересмотрены», — отметил инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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