Гладков сообщил, что белгородские чиновники подписали контракт с МО

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Гладков рассказал, что главы муниципальных образований Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород»
Гладков рассказал, что главы муниципальных образований Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород» Фото:
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В Белгородской области глава Карачанского района Николай Нестеров и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Продолжаем формировать „Барс-Белгород“. Очень благодарен Министерству Обороны возможности ротации тех руководителей, которые подписали контракты с Барсом. <...> Сегодня подписывают контракт главы Карачанского района — Н.В . Нестеров и глава Новоосколького округа — А.Н. Гриднев», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. 

Он подчеркнул, что приоритет отдается заключению контрактов с руководителями муниципальных образований, которые находятся вдали от границы и не столь вовлечены в военные дела, в отличие от их коллег из приграничных районов. Гладков выразил уверенность в том, что даже краткосрочный опыт военной службы позволит чиновникам более эффективно справляться с гражданскими задачами.

Ранее Гладков рассказал, что восемь женщин решили вступить в отряд «Барс-Белгород». По его словам, еще пять девушек подали заявления на вступление, передает RT.

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В Белгородской области глава Карачанского района Николай Нестеров и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Продолжаем формировать „Барс-Белгород“. Очень благодарен Министерству Обороны возможности ротации тех руководителей, которые подписали контракты с Барсом. <...> Сегодня подписывают контракт главы Карачанского района — Н.В . Нестеров и глава Новоосколького округа — А.Н. Гриднев», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.  Он подчеркнул, что приоритет отдается заключению контрактов с руководителями муниципальных образований, которые находятся вдали от границы и не столь вовлечены в военные дела, в отличие от их коллег из приграничных районов. Гладков выразил уверенность в том, что даже краткосрочный опыт военной службы позволит чиновникам более эффективно справляться с гражданскими задачами. Ранее Гладков рассказал, что восемь женщин решили вступить в отряд «Барс-Белгород». По его словам, еще пять девушек подали заявления на вступление, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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