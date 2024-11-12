Гладков сообщил, что белгородские чиновники подписали контракт с МО

В Белгородской области глава Карачанского района Николай Нестеров и глава Новоосколького округа Андрей Гриднев подписали контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Продолжаем формировать „Барс-Белгород“. Очень благодарен Министерству Обороны возможности ротации тех руководителей, которые подписали контракты с Барсом. <...> Сегодня подписывают контракт главы Карачанского района — Н.В . Нестеров и глава Новоосколького округа — А.Н. Гриднев», — рассказал Гладков в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что приоритет отдается заключению контрактов с руководителями муниципальных образований, которые находятся вдали от границы и не столь вовлечены в военные дела, в отличие от их коллег из приграничных районов. Гладков выразил уверенность в том, что даже краткосрочный опыт военной службы позволит чиновникам более эффективно справляться с гражданскими задачами.
Ранее Гладков рассказал, что восемь женщин решили вступить в отряд «Барс-Белгород». По его словам, еще пять девушек подали заявления на вступление, передает RT.
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