Володин раскрыл план спасения России от ЛГБТ*

Володин: в РФ запретят усыновление гражданами стран, где разрешена смена пола
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Гражданам государств, где разрешена смена пола, запретят усыновлять детей
Гражданам государств, где разрешена смена пола, запретят усыновлять детей Фото:

Госдума РФ рассмотрит ряд законопроектов, направленных на защиту граждан от пропаганды отказа от деторождения и ЛГБТ (организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена). Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — рассказал Володин в своем telegram-канале. Также он высказал мнение о необходимости защиты населения от пропаганды, отрицающей ценность рождения детей.

Володин предложил ввести ограничения на распространение вредоносного контента через интернет, средства массовой информации, кинопроизводство и рекламу. Для реализации этой меры предлагается внести изменения в шесть существующих законов, которые уже содержат положения о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ и изменения пола.

*организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена

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Госдума РФ рассмотрит ряд законопроектов, направленных на защиту граждан от пропаганды отказа от деторождения и ЛГБТ (организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена). Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. «Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола», — рассказал Володин в своем telegram-канале. Также он высказал мнение о необходимости защиты населения от пропаганды, отрицающей ценность рождения детей. Володин предложил ввести ограничения на распространение вредоносного контента через интернет, средства массовой информации, кинопроизводство и рекламу. Для реализации этой меры предлагается внести изменения в шесть существующих законов, которые уже содержат положения о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ и изменения пола. *организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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