В Курганской области из-за карантина усача проверили тысячи елок для Казахстана

Сотрудники Россельхознадзора проверили более 2,6 тысячи новогодних елок, отправляемых из Курганской области в Казахстан. Проверка экспортных елей проводилась из-за карантина по вредителям, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«В период с 1 октября по 10 ноября 2024 года было досмотрено четыре партии курганских рождественских деревьев, которые успешно прошли фитосанитарный контроль. Это позволило отправить 2,6 тысячи зауральских сосен в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе организации. Проверка не нашла вредителей в вывозимых в Казахстан партиях елей.
В процессе проверки были особо внимательно изучены образцы из каждой партии на наличие карантинных объектов, таких как сибирский шелкопряд и черные сосновый и еловый усачи. В ведомстве отметили, что в прошлом году было вывезено 6,4 тысячи сосен, из которых 4,4 тысячи штук также были отправлены в Казахстан.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели карантин по еловому и сосновому усачу. Опасный вредитель атаковал деревья в курганских лесах впервые за пять лет.
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