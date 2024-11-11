11 ноября 2024

В Курганской области из-за карантина усача проверили тысячи елок для Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские елки массово проверили перед вывозом в Казахстан
Курганские елки массово проверили перед вывозом в Казахстан Фото:

Сотрудники Россельхознадзора проверили более 2,6 тысячи новогодних елок, отправляемых из Курганской области в Казахстан. Проверка экспортных елей проводилась из-за карантина по вредителям, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«В период с 1 октября по 10 ноября 2024 года было досмотрено четыре партии курганских рождественских деревьев, которые успешно прошли фитосанитарный контроль. Это позволило отправить 2,6 тысячи зауральских сосен в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе организации. Проверка не нашла вредителей в вывозимых в Казахстан партиях елей.

В процессе проверки были особо внимательно изучены образцы из каждой партии на наличие карантинных объектов, таких как сибирский шелкопряд и черные сосновый и еловый усачи. В ведомстве отметили, что в прошлом году было вывезено 6,4 тысячи сосен, из которых 4,4 тысячи штук также были отправлены в Казахстан.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели карантин по еловому и сосновому усачу. Опасный вредитель атаковал деревья в курганских лесах впервые за пять лет. 

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Сотрудники Россельхознадзора проверили более 2,6 тысячи новогодних елок, отправляемых из Курганской области в Казахстан. Проверка экспортных елей проводилась из-за карантина по вредителям, рассказали URA.RU в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. «В период с 1 октября по 10 ноября 2024 года было досмотрено четыре партии курганских рождественских деревьев, которые успешно прошли фитосанитарный контроль. Это позволило отправить 2,6 тысячи зауральских сосен в Республику Казахстан», — сообщили в пресс-службе организации. Проверка не нашла вредителей в вывозимых в Казахстан партиях елей. В процессе проверки были особо внимательно изучены образцы из каждой партии на наличие карантинных объектов, таких как сибирский шелкопряд и черные сосновый и еловый усачи. В ведомстве отметили, что в прошлом году было вывезено 6,4 тысячи сосен, из которых 4,4 тысячи штук также были отправлены в Казахстан. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ввели карантин по еловому и сосновому усачу. Опасный вредитель атаковал деревья в курганских лесах впервые за пять лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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