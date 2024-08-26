26 августа 2024

Из-за опасного вредителя начнут вырубать курганский лес

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском округе ввели карантин из-за опасного вредителя
В курганском округе ввели карантин из-за опасного вредителя Фото:

В Притобольном округе Курганской области ввели карантин из-за черного соснового усача, опасного вредителя хвойных деревьев. Зараженные участки занимают около 200 гектаров, а карантинная зона охватывает более 20 тысяч гектаров. Зараженный лес курганцам рекомендуют вырубать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора. 

«Уральским управлением Россельхознадзора в связи с выявлением черного соснового усача установлен карантинный фитосанитарный режим на землях лесного фонда Притобольного муниципального округа Курганской области. Площадь карантинной зоны превысило 20 тыс. га, площадь очагов около 200 га», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. 

Среди рекомендаций от ведомства: 

  • уничтожать порубочные остатки заселенных растений-хозяев путем сжигания или переработки в щепу, при условии, что размер щепы не превышает 2,5 см в любом измерении;
  • вырубать и перерабатывать лесоматериалы (для минимизации риска распространения усачей, растения-хозяева спиливают у основания, на уровне почвы);

Введенные ограничения включают запрет на перемещение и вывоз зараженной продукции без специальных карантинных сертификатов. Обязанности по соблюдению карантина распространяются на всех юридических и физических лиц, работающих в зоне. При выявлении новых случаев заражения необходимо незамедлительно информировать территориальное управление Россельхознадзора.

В ведомстве также сообщили, что черный сосновый усач включен в список карантинных объектов Российской Федерации, поскольку атакует все виды сосен, в том числе кедры, а также реже ель, пихту и лиственницу. Это вторичный вредитель, атакующий ослабленные и отмирающие хвойные деревья.

Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор предотвратил экспорт из Курганской области зараженной древесины, в которой были обнаружены личинки черного соснового усача. Партию пиломатериалов планировали отправить в Республику Казахстан

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В Притобольном округе Курганской области ввели карантин из-за черного соснового усача, опасного вредителя хвойных деревьев. Зараженные участки занимают около 200 гектаров, а карантинная зона охватывает более 20 тысяч гектаров. Зараженный лес курганцам рекомендуют вырубать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.  «Уральским управлением Россельхознадзора в связи с выявлением черного соснового усача установлен карантинный фитосанитарный режим на землях лесного фонда Притобольного муниципального округа Курганской области. Площадь карантинной зоны превысило 20 тыс. га, площадь очагов около 200 га», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.  Среди рекомендаций от ведомства:  Введенные ограничения включают запрет на перемещение и вывоз зараженной продукции без специальных карантинных сертификатов. Обязанности по соблюдению карантина распространяются на всех юридических и физических лиц, работающих в зоне. При выявлении новых случаев заражения необходимо незамедлительно информировать территориальное управление Россельхознадзора. В ведомстве также сообщили, что черный сосновый усач включен в список карантинных объектов Российской Федерации, поскольку атакует все виды сосен, в том числе кедры, а также реже ель, пихту и лиственницу. Это вторичный вредитель, атакующий ослабленные и отмирающие хвойные деревья. Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор предотвратил экспорт из Курганской области зараженной древесины, в которой были обнаружены личинки черного соснового усача. Партию пиломатериалов планировали отправить в Республику Казахстан
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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