Из-за опасного вредителя начнут вырубать курганский лес

В Притобольном округе Курганской области ввели карантин из-за черного соснового усача, опасного вредителя хвойных деревьев. Зараженные участки занимают около 200 гектаров, а карантинная зона охватывает более 20 тысяч гектаров. Зараженный лес курганцам рекомендуют вырубать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.
«Уральским управлением Россельхознадзора в связи с выявлением черного соснового усача установлен карантинный фитосанитарный режим на землях лесного фонда Притобольного муниципального округа Курганской области. Площадь карантинной зоны превысило 20 тыс. га, площадь очагов около 200 га», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Среди рекомендаций от ведомства:
- уничтожать порубочные остатки заселенных растений-хозяев путем сжигания или переработки в щепу, при условии, что размер щепы не превышает 2,5 см в любом измерении;
- вырубать и перерабатывать лесоматериалы (для минимизации риска распространения усачей, растения-хозяева спиливают у основания, на уровне почвы);
Введенные ограничения включают запрет на перемещение и вывоз зараженной продукции без специальных карантинных сертификатов. Обязанности по соблюдению карантина распространяются на всех юридических и физических лиц, работающих в зоне. При выявлении новых случаев заражения необходимо незамедлительно информировать территориальное управление Россельхознадзора.
В ведомстве также сообщили, что черный сосновый усач включен в список карантинных объектов Российской Федерации, поскольку атакует все виды сосен, в том числе кедры, а также реже ель, пихту и лиственницу. Это вторичный вредитель, атакующий ослабленные и отмирающие хвойные деревья.
Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор предотвратил экспорт из Курганской области зараженной древесины, в которой были обнаружены личинки черного соснового усача. Партию пиломатериалов планировали отправить в Республику Казахстан
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!