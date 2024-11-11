Депутат Курганской областной думы Наталья Воробьева хочет сложить полномочия. Планируется принятие решение по ее отставке. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политической сферы.
«Депутат облдумы Воробьева написала заявление на сложение депутатских полномочий. Причины пока неизвестны. Скоро будут принимать решение», — делятся с URA.RU источники.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к самой Воробьевой. Депутат ответила журналисту, что не может в данный момент говорить. После этого связь оборвалась. Редакция URA.RU попытается получить комментарий позже.
Наталья Воробьева в областной думе была членом комитета по социальной политике. До этого она также была членом регионального отделения партии КПРФ, но покинула ее. С 2004 года и до сегодняшнего дня занимает пост председателя общественной организации «Диабетическое общество Курганской области».
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