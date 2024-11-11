В Челябинске 28 ноября пройдет Всероссийский форум кибербезопасных решений «MEDIAОбразование. Я профессионал: медиамастерская». Мероприятие соберет студентов, педагогов и экспертов в области интернет-безопасности, сообщают в пресс-службе мэрии областного центра.
«На базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 28 ноября состоится II Всероссийский образовательный форум кибербезопасных решений. Основными темами станут: „Социальные медиа как пространство для распространения радикальных идей“, „Медиа и манипуляции“, „Фейк не пройдет“, „Игры с законом“ и „Кибермошенничество“», — сообщили в мэрии.
На лекциях участникам форума расскажут о методах борьбы с медиа-манипуляциями, защите от фейковых новостей и опасных незаконных работах, предлагаемых в интернете. Также юношей и взрослых научат оберегать личные данные и деньги в сети.
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