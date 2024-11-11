11 ноября 2024

Челябинцев научат не вестись на фейки в сети. Афиша

Форум по кибербезопасности пройдет 28 ноября в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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На форуме расскажут об опасностях интернета
На форуме расскажут об опасностях интернета Фото:

В Челябинске 28 ноября пройдет Всероссийский форум кибербезопасных решений «MEDIAОбразование. Я профессионал: медиамастерская». Мероприятие соберет студентов, педагогов и экспертов в области интернет-безопасности, сообщают в пресс-службе мэрии областного центра.

«На базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 28 ноября состоится II Всероссийский образовательный форум кибербезопасных решений. Основными темами станут: „Социальные медиа как пространство для распространения радикальных идей“, „Медиа и манипуляции“, „Фейк не пройдет“, „Игры с законом“ и „Кибермошенничество“», — сообщили в мэрии.

На лекциях участникам форума расскажут о методах борьбы с медиа-манипуляциями, защите от фейковых новостей и опасных незаконных работах, предлагаемых в интернете. Также юношей и взрослых научат оберегать личные данные и деньги в сети.

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В Челябинске 28 ноября пройдет Всероссийский форум кибербезопасных решений «MEDIAОбразование. Я профессионал: медиамастерская». Мероприятие соберет студентов, педагогов и экспертов в области интернет-безопасности, сообщают в пресс-службе мэрии областного центра. «На базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 28 ноября состоится II Всероссийский образовательный форум кибербезопасных решений. Основными темами станут: „Социальные медиа как пространство для распространения радикальных идей“, „Медиа и манипуляции“, „Фейк не пройдет“, „Игры с законом“ и „Кибермошенничество“», — сообщили в мэрии. На лекциях участникам форума расскажут о методах борьбы с медиа-манипуляциями, защите от фейковых новостей и опасных незаконных работах, предлагаемых в интернете. Также юношей и взрослых научат оберегать личные данные и деньги в сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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