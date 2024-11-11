Пермский турагент рассказала, в каком возрасте дешевле путешествовать

Стоимость путевок для младенцев и пенсионеров может быть выше, чем для людей других возрастов. Это связано с тарифами на туристические страховки, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Алина турагент».
«Цена тура может внезапно вырасти после ввода данных путешественников. Все дело в повышенном коэффициенте страхового полиса, который входит в состав тура. Обычно страховой полис для младенцев до двух лет и людей от 65 до 79 лет в два раза дороже стандартного, а для путешественников старше 80 лет — в четыре раза», — рассказала турагент.
Она добавила, что пенсионеры и младенцы подвержены большему риску, и страховые случаи с ними происходят чаще. Поэтому страховые компании увеличивают стоимость полиса, и цена путевки вырастает на несколько тысяч рублей. Но так бывает только если туроператор использует динамическое ценообразование, которое зависит от текущего спроса и данных туристов. Если туроператор применяет нединамическое ценообразование, стоимость тура не меняется.
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