11 ноября 2024

Пермский турагент рассказала, в каком возрасте дешевле путешествовать

Турагент из Перми Балыбердина: туры стоят дороже для младенцев и пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы на туристическую страховку с возрастом увеличиваются
Расходы на туристическую страховку с возрастом увеличиваются Фото:

Стоимость путевок для младенцев и пенсионеров может быть выше, чем для людей других возрастов. Это связано с тарифами на туристические страховки, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Алина турагент».

«Цена тура может внезапно вырасти после ввода данных путешественников. Все дело в повышенном коэффициенте страхового полиса, который входит в состав тура. Обычно страховой полис для младенцев до двух лет и людей от 65 до 79 лет в два раза дороже стандартного, а для путешественников старше 80 лет — в четыре раза», — рассказала турагент.

Она добавила, что пенсионеры и младенцы подвержены большему риску, и страховые случаи с ними происходят чаще. Поэтому страховые компании увеличивают стоимость полиса, и цена путевки вырастает на несколько тысяч рублей. Но так бывает только если туроператор использует динамическое ценообразование, которое зависит от текущего спроса и данных туристов. Если туроператор применяет нединамическое ценообразование, стоимость тура не меняется.

Ранее URA.RU рассказало, куда выгоднее поехать на Новый год родителям с детьми. В среднем поездки на пять дней стоят от 21 тысячи до 34 тысяч рублей на человека.

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Стоимость путевок для младенцев и пенсионеров может быть выше, чем для людей других возрастов. Это связано с тарифами на туристические страховки, рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале «Алина турагент». «Цена тура может внезапно вырасти после ввода данных путешественников. Все дело в повышенном коэффициенте страхового полиса, который входит в состав тура. Обычно страховой полис для младенцев до двух лет и людей от 65 до 79 лет в два раза дороже стандартного, а для путешественников старше 80 лет — в четыре раза», — рассказала турагент. Она добавила, что пенсионеры и младенцы подвержены большему риску, и страховые случаи с ними происходят чаще. Поэтому страховые компании увеличивают стоимость полиса, и цена путевки вырастает на несколько тысяч рублей. Но так бывает только если туроператор использует динамическое ценообразование, которое зависит от текущего спроса и данных туристов. Если туроператор применяет нединамическое ценообразование, стоимость тура не меняется. Ранее URA.RU рассказало, куда выгоднее поехать на Новый год родителям с детьми. В среднем поездки на пять дней стоят от 21 тысячи до 34 тысяч рублей на человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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