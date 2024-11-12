Набиуллина раскрыла, когда снизится ставка ЦБ

Ставка Центробанка начнет снижаться в марте 2025 года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении перед депутатами КПРФ.
«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года», — передает депутат ГД Мария Прусакова слова Набиуллиной в своем telegram-канале. Она добавила, что, основываясь на предыдущих прогнозах главы ЦБ, появляются сомнения относительно вероятности скорого снижения ставки. На данный момент ключевая ставка находится на рекордном уровне в 21%.
UPD (11:43 по мск): Информация о снижении ключевой ставки не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель ЦБ.
Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что в ходе декабрьского заседания ЦБ возможно повышение ключевой ставки. По его словам, любые изменения в ставке определяются текущей экономической ситуацией и являются реакцией на нее, передает «360.ru».
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