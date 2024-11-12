Набиуллина раскрыла, когда снизится ставка ЦБ

Набиуллина: с марта ставка будет снижаться
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Ставка ЦБ достигнет уровня 2023 года
Ставка ЦБ достигнет уровня 2023 года Фото:

Ставка Центробанка начнет снижаться в марте 2025 года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении перед депутатами КПРФ. 

«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года», — передает депутат ГД Мария Прусакова слова Набиуллиной в своем telegram-канале. Она добавила, что, основываясь на предыдущих прогнозах главы ЦБ, появляются сомнения относительно вероятности скорого снижения ставки. На данный момент ключевая ставка находится на рекордном уровне в 21%.

UPD (11:43 по мск): Информация о снижении ключевой ставки не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель ЦБ. 

Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что в ходе декабрьского заседания ЦБ возможно повышение ключевой ставки. По его словам, любые изменения в ставке определяются текущей экономической ситуацией и являются реакцией на нее, передает «360.ru».

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Ставка Центробанка начнет снижаться в марте 2025 года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении перед депутатами КПРФ.  «С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года», — передает депутат ГД Мария Прусакова слова Набиуллиной в своем telegram-канале. Она добавила, что, основываясь на предыдущих прогнозах главы ЦБ, появляются сомнения относительно вероятности скорого снижения ставки. На данный момент ключевая ставка находится на рекордном уровне в 21%. UPD (11:43 по мск): Информация о снижении ключевой ставки не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель ЦБ.  Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что в ходе декабрьского заседания ЦБ возможно повышение ключевой ставки. По его словам, любые изменения в ставке определяются текущей экономической ситуацией и являются реакцией на нее, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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