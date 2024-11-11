В ХМАО родителей школьников предупредили о грядущих актировках

В Ханты-Мансийском автономном округе родителей школьников предупредили о возможных актированных днях в связи с похолоданием. Сообщения об этом начали поступать в родительские чаты, сообщили URA.RU жители Нижневартовска (ХМАО).
«Актированные дни могут начаться уже на этой неделе. Родителей просят установить приложение „Госуслуги Югры“ для получения оперативной информации», — пишут участники школьных чатов.
Предупреждение связано с понижением температуры воздуха. В морозные дни школы отменяют очные занятия и переводят учеников на дистанционное обучение.
Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют в ХМАО 30-градусные морозы. Резкое похолодание ожидается 13 и 14 ноября.
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