11 ноября 2024

В ХМАО родителей школьников предупредили о грядущих актировках

Школы ХМАО предупреждают родителей учеников о возможных актированных днях
© Служба новостей «URA.RU»
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Родителей школьников в ХМАО предупредили о грядущих актировках
Родителей школьников в ХМАО предупредили о грядущих актировках Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе родителей школьников предупредили о возможных актированных днях в связи с похолоданием. Сообщения об этом начали поступать в родительские чаты, сообщили URA.RU жители Нижневартовска (ХМАО).

«Актированные дни могут начаться уже на этой неделе. Родителей просят установить приложение „Госуслуги Югры“ для получения оперативной информации», — пишут участники школьных чатов.

Предупреждение связано с понижением температуры воздуха. В морозные дни школы отменяют очные занятия и переводят учеников на дистанционное обучение.

Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют в ХМАО 30-градусные морозы. Резкое похолодание ожидается 13 и 14 ноября.

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В Ханты-Мансийском автономном округе родителей школьников предупредили о возможных актированных днях в связи с похолоданием. Сообщения об этом начали поступать в родительские чаты, сообщили URA.RU жители Нижневартовска (ХМАО). «Актированные дни могут начаться уже на этой неделе. Родителей просят установить приложение „Госуслуги Югры“ для получения оперативной информации», — пишут участники школьных чатов. Предупреждение связано с понижением температуры воздуха. В морозные дни школы отменяют очные занятия и переводят учеников на дистанционное обучение. Ранее URA.RU писало, что синоптики прогнозируют в ХМАО 30-градусные морозы. Резкое похолодание ожидается 13 и 14 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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